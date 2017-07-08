Hava durumu 8 Temmuz: Meteoroloji verilerine göre hafta sonu hava nasıl olacak?

Hava durumu nasıl olacak? Hava sıcaklıkları yükselecek mi? Yaz sıcakları etkisini sürdürürken vatandaşlar Meteoroji'den gelecek tahminleri merak ediyor. İşte günün hava durumu ayrıntılarına dair detaylar...

Yükselen hava sıcaklıkları geçtiğimiz haftalarda hayatı fazlasıyla etkilemişti. Hafta sonu gelirken vatandaşlar hafta sonu planlarını hava durumuna göre şekillenidiriyor. Bu hafta sonu yani 8 Temmuz ve 9 Temmuz tarihlerinde hava nasıl olacak? Yağmur görülecek mi? Hava durumu hakkında merak edilenler haberimizde.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU