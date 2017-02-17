HDP’li o vekil tekrar tutuklandı

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Öncü çıkarıldığı Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklandı.

Şırnak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlarından 22 yıla kadar hapis istemiyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri iki ayrı davadan tutuklu yargılanan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü için Diyarbakır ve Şırnak’taki mahkemeler tahliye kararı verdi. Fethat Encü, 15 Şubat çarşamba günü Kocaeli Kandıra Cezaevi’nden tahliye edildi.

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Tahliyesinden iki gün sonra bu sabah İstanbul’dan uçakla memleketi Şırnak’a gelen Ferhat Encü, Şerefattin Elçi Havalimanı’nda polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı işleminin Encü’nün tahliye edilmesine savcılığın yaptığı itirazıyla hakkında verilen yakalama kararı üzerine yapıldığı belirtildi.

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HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Öncü çıkarıldığı Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklandı.