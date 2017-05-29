Hedef SÖZCÜ’ye el koymak

Sulh Ceza Hakimliği, yurt dışında bulunan Burak Akbay hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan ifadeye vermeye yönelik yakalama kararı çıkardı. Burak Akbay’ın yurt dışına çıkışından birkaç gün sonra SÖZCÜ’ye operasyon için düğmeye basılması, ‘esas plan’ın SÖZCÜ’ye el koymak olduğunu ortaya koydu. Hukukçular, bu konudaki düzenleme için Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 248’inci maddesini işaret etti. Hukukçulara göre algı operasyonu işin kılıfı ve bahanesi... Amaç, SÖZCÜ'ye el koyup, susturmak...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, SÖZCÜ Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay hakkında ifadeye vermeye yönelik yakalama kararı çıkarılması talebi önceki gün İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından kabul edildi.

Biraz geriye gidelim… Nisan ayının 16'sında Burak Akbay referandumda vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere Londra'dan İstanbul'a gelip oyunu kullandı. Türkiye'ye giriş ve çıkışında herhangi bir sorun yaşamadı. Burak Akbay mayıs ayının ortalarında da anneannesinin cenaze törenine katılmak üzere Londra'dan İstanbul'a geldi. Yine ülkeye giriş çıkışında sorun yaşamadı. Akbay, Londra'ya döndükten kısa süre sonra, 19 Mayıs'ta SÖZCÜ'ye algı operasyonu düzenlendi. SÖZCÜ'nün sahibi Burak Akbay ve 3 çalışanı için gözaltı kararı çıkarıldı. muhabirimiz Gökmen Ulu, sozcu.com.tr'nin Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun 7 günlük, Muhasebe Sorumlusu Yonca Yücekaleli 4 günlük gözaltı süresinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Ulu ve Olgun tutuklanırken, Yücekaleli serbest kaldı. Tutuklamalardan saatler sonra ise Burak Akbay hakkında ifadeye vermeye yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

“MALLARINA EL KONUR, KAYYUM ATANIR”

Burak Akbay'ın yurtdışına çıkışından birkaç gün sonra SÖZCÜ'ye operasyon için düğmeye basılması, ‘esas plan'ın SÖZCÜ'ye el koymak olduğunu ortaya koydu. Hukukçular, bu konudaki düzenleme için Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 248'inci maddesini işaret etti. Bu maddede şu deniliyor: “Kaçak sanığın duruşmaya gelmesini sağlamak amacıyla Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına amaçlı orantılı olarak mahkeme kararıyla el konulabilir ve gerektiğinde idaresi için kayyum atanır. El koyma ve kayyum atama kararı müdafiine bildirilir.”

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