‘Hitler eroini’ üretti un paketlerine gizledi

Fatih'te "Hitler eroini" olarak bilinen Metamfetamin imal eden ve un paketlerine gizleyen bir adrese operasyon düzenlendi. Bağcılar'daki diğer operasyonda ise, farklı türde ve çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün aynı gün düzenlenen ilk operasyonu Bağcılar’da gerçekleştirildi. Operasyona giden süreç geçtiğimiz ay başladı. Ekipler, “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu temin eden bir şebeke belirledi. Çete üyeleri takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin tamamlanmasının ardından operasyon kararı alındı. Baskında 25 yaşındaki M.F.K. gözaltına alındı. Aramalarda, 3 kilo 487 gram Hint Keneviri, 2 kilo 578 gram Eroin, 2 kilo 185 gram kokain, 5 kilo macun esrar ele geçirildi.

KİMYASALLARDAN METAMFETAMİN

Aynı gün diğer bir operasyon ise Fatih’te düzenlendi. Bir adreste uyuşturucu üretildiği bilgisi üzerine adrese giren ekipler, içeride kimseyi bulamadı. Evdeki incelemelerde, “Hitler Eroini” olarak bilinen Metamfetamin üretildiği belirlendi. Bağımlılık etkisi çok yüksek olan ve kullananları kısa sürede ölüme götüren Metamfetamini üreten şüphelinin Irak uyruklu R.M.A. olduğu anlaşıldı.

UN PAKETİNDEN ÇIKTI

Polisin evde yaptığı aramalarda, 3 kilo 240 gram metamfetamin ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasallar ele geçirildi. Ekipler, mutfakta çok sayıda un paketi olmasını da şüpheli buldu. Paketleri açan ekipler, unların içinde, 2’şer gramlık paketler halinde Metamfetamin buldu. Ayrıca, metamfetamin yapımında kullanılan 10 litre sıvı kimyasal ele geçirildi. Şüphelinin uyuşturucuyu un paketleri içerisinde sattığı bilgisine ulaşıldı. Polis ekiplerinin şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.