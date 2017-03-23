Holywood filmi Spectral’da ‘Erdoğan’ iddiası

TRT 1'de ekranlara gelen Pelin Çift'in sunduğu 'Gündem Ötesi' programında Hollywood yapımı 'Spectral' filminde 'düşman' karakteriyle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Programda izletilen görüntülere göre; filmde bilinç altına Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kötü adam' olarak pompalanıyor.

TRT 1'de ekranlara gelen Pelin Çift'in sunduğu 'Gündem Ötesi' programında Hollywood yapımı 'Spectral' filminde 'düşman' karakteriyle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Programda izletilen görüntülere göre; filmde bilinç altına Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kötü adam' olarak pompalanıyor.

Pelin Çift’in sunduğu ve TRT 1’de yayımlanan ‘Gündem Ötesi’ programının dün geceki bölümünde Holywood yapımı Spectral filmi masaya yatırıldı.

ERDOĞAN BENZİYOR İDDİASI

Filmin 01:36:20 saniyesindeki sahnede ABD ordusunun yok ettiği düşman figürü gösteriliyor. Figürün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a benzediği gözleniyor.

FİLMİN KONUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı andıran görüntü kadar filmin konusu da ilginç. Filmde ABD askerleri sorun yaşadıkları o ‘düşman’ ülkeyi işgal etmek için bir plan hazırlıyorlar. Ancak söz konusu ülkede görülmeyen bir düşmanla savaşıyorlar. Bu düşman öyle ki ancak özel cihazlarla görülebiliyor. Bunun için de elektromanyetik silahlar kullanıyor ve düşmanlarını görüntülüyorlar. En sonunda bu görünmez düşmanların hepsini öldürüyorlar. İşte o sırada söz konusu görüntü beliriyor ve 12 saniye boyunca sürüyor.