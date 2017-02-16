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Hulusi Akar: Gözümüz aydın El Bab operasyonu bitti

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, El Bab operasyonunun bittiğini Katar'da bir grup basın mensubuna açıkladı.
10:0616 Şubat 2017
Gündem
Hulusi Akar: Gözümüz aydın El Bab operasyonu bitti
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, El Bab operasyonunun bittiğini Katar'da bir grup basın mensubuna açıkladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, El Bab operasyonundaki son durumu anlattı. Genelkurmay Başkanı Akar, “Gözümüz aydın, El Bab operasyonu bitti” diye konuştu. Org. Akar, iki büyük bombalı tuzağın imha edildiğini, şu anda bölgede temizlik yapıldığını da söyledi.

Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu’nun aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkelerindeki gezisine katılan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, dün Katar'ın başkenti Doha'da gazete temsilcileriyle kısa bir sohbet yaptı. Sohbette Suriye'nin kuzeyinde devam eden TSK birlikleri ile ÖSO'nun birlikte yürüttüğü El Bab operasyonu ile ilgili gelişmeleri anlatan Genelkurmay Başkanı Akar, “Gözümüz aydın, El-Bab operasyonu bitti” dedi. Akar, iki büyük bombalı tuzağın imha edildiğini, şu anda bölgede temizlik yapıldığını da sözlerine ekledi.

Son güncelleme: 10:1416.02.2017
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