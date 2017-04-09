İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Evlatlarımız 7 teröristi daha Mardin Savur'da etkisiz hale getirdi. Birisi bu Viranşehir patlamasının, son patlamanın koordinasyonunu yapan, oranın bölge sorumlusu, ötekisi yine Savur'un bölge sorumlusu, ötekisi Bismil'in bölge sorumlusu, ötekisi eylem sorumlusu" dedi. 7 teröristten birinin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker’in Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bulunan aile mezarlığına el yapımı patlayıcı tuzaklanması olayının faili ve bir askerin şehit edildiği saldırının planlayıcısı olduğu belirlendi.

Mardin'in Savur ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda öldürülen 7 teröristin kimliği belirlendi. Teröristlerin etkisiz hale getirildiği bilgisini veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Evlatlarımız, 7 teröristi daha Mardin Savur’da etkisiz hale getirdi. Allah hepsinden razı olsun çocuklarımızın. Bir evladımız hafif yaralı, onun dışında başka bir şeyimiz yok. (Teröristlerden) Birisi bu Viranşehir patlamasının, son patlamanın koordinasyonunu yapan, oranın bölge sorumlusu, ötekisi yine Savur’un bölge sorumlusu, ötekisi Bismil’in bölge sorumlusu, ötekisi eylem sorumlusu, bunlardan bir tanesi de büyük ihtimalle İranlı. Geçen gün de bir İranlı daha aldık. Yani nasıl bir süreç içerisinden geçtiğimizi ve 7 tanesini orada bizim evlatlarımız etkisiz hale getirdiler. Şunu söylemek istiyorum; buna devam edeceğiz ve bu kararlılıkla beraber devam edeceğiz” diye konuştu.

BAKAN EKER’E HAİN TUZAK ÖNLENMİŞTİ

Teröristlerden birinin Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Pınarbaşı köyü nüfusuna kayıtlı 1993 doğumlu “Çektar” kod adlı Yusuf Kılınç olduğu tespit edildi. Teröristin, 6 Nisan 2016'da, Bismil ilçesi Tepe Mahallesi'nde otomobilindeyken teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit edilen Uzman Jandarma Çavuş Muhammed Sait Çelik olayının planlayıcısı olduğu öğrenildi. Teröristin ayrıca, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mehdi Eker'in annesinin mezarına 10 Eylül 2016'da el yapımı patlayıcı tuzaklanması olayının faili olduğu bildirildi.

10 Eylül 2016'da, Kurban Bayramı öncesi Bismil Tepe Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Tepe Mezarlığı civarında icra edilen arama faaliyeti sonucunda, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in annesi ve ağabeyinin kabirlerinin yakın çevresindeki 5 ayrı noktada 400 kilogram el yapımı patlayıcı bulunmuştu.

İHA