Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İş merkezinde feci ölüm

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bir alışveriş merkezinin 4’ncü katından düşen 65 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.
08:283 Mart 2017
Gündem
İş merkezinde feci ölüm
Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bir alışveriş merkezinin 4’ncü katından düşen 65 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

Olay dün saat 12. 30 sıralarında Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi üzerinde bulunan Yakut Plaza İş Merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş merkezinin 4'ncü katında esnaf olan oğlunu ziyarete gelen Vasfi Keleş (65) daha sonra katta bulunan diğer mağazalara uğradı.

Bir süre sonra da katta yürürken rahatsızlanan Keleş, demir korkuluklara dayanarak destek almaya çalıştı. Bu sırada dengesini kaybeden Vasfi Keleş, 4'ncü kattan düşerek yaklaşık 20 metreden yere çakıldı.

dorduncu-kattan-dustu-650

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Keleş'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ve savcının olay yerinde incelemede bulunmasının ardından ceset hastane morguna kaldırıldı.

Savcılık olayla ilgili tahkikat başlattı.

İHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar