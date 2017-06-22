İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan taburcu oldu

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, geçirdiği kalp rahatsızlığın ardından, tedavi gördüğü Florance Nightingele hastanesinden taburcu oldu. Çalışkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 13 Haziran’da rahatsızlandı. Hastaneye giderek tahkik yaptıran Çalışkan’ın kalp damarlarından birinin kapalı olduğu belirlendi. Damarın açılması için operasyon yapılan Çalışkan, 2 günlük sürecin ardınsan Bypass ameliyatı geçirdi. Kalp damarının değişmesinin ardından bir hafta hastanede yatan Çalışkan bugün taburcu edildi. Eşi ve çocuklarıyla birlikte hastaneden çıkan Çalışkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu gözlendi.

Mustafa Çalışkan çıkışta basın mensuplarının sorusu üzerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi. “Çok iyim, bomba gibiyim” diyen Çalışkan uzun süredir izin yapmadığını, 15 günlük sürecin ardından Temmuz Ayı’nın başında görevine döneceğini söyledi. Çalışkan’ın doktoru İstanbul Bilişim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Çavlan Çiftçi de açıklama yaptı. Çalışkan’ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Çiftçi “Bypass ameliyatı yaptık. Kalp damarı değişti. Sağlık durumu çok iyi. Bayramdan sonra görevinin başına dönebilir” dedi.