İstanbul’da gece kulübüne silahlı saldırı

İstanbul’un gözde eğlence mekanlarından Ortaköy’deki Reina 01.00 sıralarında silahlı saldırıya uğradı.

İSTANBUL’un en ünlü eğlence kulüplerinden olan Reina’ya, uzun namlulu silahlarla düzenlenen terör saldırısının “Noel Baba” kıyafeti giyen 3 kişi tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi. Kapıdaki güvenlik görevlilerine ateş açan saldırganların içeride olduğu bilgisine ulaşıldı.

Alçak saldırı saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, üzerlerinde Noel Baba kıyafeti bulunan 3 kişi, Ortaköy’deki Reina önüne geldi. Saldırganlar, yılbaşı kutlamaları yapılan eğlence mekanın girişindeki güvenlik görevlilerine ateş açtı. Güvenlik tedbiri alan polisler, saldırganlara karşılık verdi. Daha sonra teröristler içeriye girdi. İddiaya göre teröristler teröristler, içeriye girerken 2 polisi ve güvenlik görevlilerini yaraladı.

İlk belirlemelere göre 1 polis şehit olurken, 1 sivil vatandaş hayatını kaybetti.

Saldırganlar içeriye girerken, silah sesleri üzerine çok sayıda polis ve ambulans olay yerine gönderildi.

İçeridekileri rehin aldıkları iddia edilen saldırganlardan ötürü polis içeriye giremedi. Silah sesleri üzerine, eğlenenlerden bazılarının, denize atladığı da öne sürüldü.

Ekipler, eğlence merkezinin etrafını ablukaya aldı. Deniz polisi de kıyıda önlem aldı.

Görgü tanıkları çok sayıda kişinin saldırganlar tarafından vurulduğunu belirtirken, henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ayrıntılar geliyor…