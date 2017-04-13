İstanbul’da üniversitede kavga!

Fatih'te bulunan Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde iki öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Farklı siyasi görüşe mensup öğrenciler arasında çıktığı belirtilen kavga nedeniyle üniversite önüne çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. 11 öğrenci gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde saat 17:30 sıralarında iki öğrenci grubu arasında başlayan tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü.

Üniversiteye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ardından çevik kuvvet ekipleri de olay yerine gelerek üniversite önünde ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polis, kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 11 öğrenciyi gözaltına aldı. Polisin üniversite önünde güvenlik önlemi devam ediyor. Kavgaya dönüşen tartışmanın neden başladığı açıklanmadı.

İKİ ÖĞRENCİ GRUBU KAVGA ETTİ

Öte yandan öğrenciler arasından bir kavga haberi de Erciyes Üniversitesi’nden geldi. Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda aralarında sorun olduğu öne sürülen iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma, yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü. Olay yerine giden polis ekiplerinin biber gazı ile müdahalesinin ardından taraflar ayrıldı.

Kavgada 5 öğrenci yumruk ve sopa darbeleri ile yaralanırken, bazı öğrencilerin de biber gazından etkilendiği kaydedildi. Yaralanan öğrencilere olay yerine gelen 112 ekipleri müdahalede bulunuldu. Öğrencilere ayakta tedavileri yapıldı. Kavga ile ilgili soruşturma başlatırken, Çevik Kuvvet polisleri de yeni bir olay yaşanmaması için üniversitede geniş güvenlik önlemleri aldı DHA