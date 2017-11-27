İstanbul’da zehirli akrep alarmı

İstanbul'un tarihi yarımadası içinde kalan binalarda zehirli akrep alarmı…

iyigunler.net sitesinin haberine göre, Fatih, Eminönü, Karaköy, Beyoğlu'nda, Kasımpaşa ve Tophane ile Şişli Beşiktaş arasında kalan bölgede zehirli akrepler vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Evinde akrep görenler ise soluğu böcek ilaçlama şirketlerinde alıyor. Ancak uzmanlara göre bu kalıcı bir çözüm değil. Bu konuda bilinçsizce kullanılan kimyasallar hem insan sağlığını hem de evdeki kedi, köpeklerin hayatını karartabiliyor. Konuyla ilgili ilaçlama firması yetkilisi Erkan Kuruoğlu şunları söyledi:

“Akrepler kapalı bir kutu içinde bir yıl yaşayabilir. Açlığa dayanıklılar Onları ilaçlayarak söküp atmak çok zor. En iyi yöntem elektronik mücadele. Akrep kovucular ilaçlardan daha etkili üstelik sağlıklı. Bir akrep kovucu yıllarca evleri zehirli haşeratlardan tek başına korur. Pilli ya da elektrikli olanlar, akreplere ses dalgaları göndererek onları yüzlerce metre uzağa taşır. Akrep kovucular açık kaldığı sürece, bulunduğunuz binaya bir daha asla gelmez. Sağlık bakanlığından onaylı bu akrep kovucuları evin uygun bir köşesine koyarak sürekli açık bırakmanız yeterli. Piyasada bulabileceğiniz kovucular tanesi 50 ile 225 TL arasında satılıyor. Tüketicinin garanti süresine dikkat etmesi yeterli.”