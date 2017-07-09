İyi ki doğdun canım oğlum gururumsun

Mehmet Ulu, mektupla oğluna seslendi: İyi ki benim oğlumsun, gururumsun, onurumsun Keşke bunları yüz yüze söyleyebilseydim Adalete inancımla doğum günün kutlu olsun...

Bugün 9 Temmuz 2017… SÖZCÜ'ye yönelik algı operasyonunda tutuklanan arkadaşımız Gökmen Ulu'nun doğum günü… Gökmen, eşinden, oğlundan, ailesinden ayrı 41. yaşına girdi. Onu iyi bir insan, iyi bir vatansever olarak yetiştiren babası Mehmet Ulu ise bu özel günde oğlu için bir mektup yazdı. Düşüncelerini, sevgisini anlattı, Gökmen'in yeni yaşını kutladı. İşte Mehmet Ulu'nun duygulandıran mektubu:

‘GÖZLERİNDEN ÖPERİM'

“Nice yıllara oğlum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benim oğlumsun. Gururumsun, onurumsun. Sana bu kelimeleri yüz yüze söylemek isterdim. Sen bu ülkenin yetiştirdiği ve övündüğü, dürüst, namuslu, yurtsever ve her daim haksızlıkların karşısında yaşamı, insanını savunan onurlu bir gazetecisin. Seninle her zaman gurur duydum. Bilesin ki bu ülkede 7'den 70'e herkes seninle gurur duyuyor. Gücünü, moralini masumiyetinden aldığını biliyorum. En kısa zamanda bu yanlıştan dönüleceğine inanıyorum. Adalete olan inancımız ile tekrar doğum gününü kutluyor, gözlerinden öpüyorum.”