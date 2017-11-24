Meral Akşener’den Bahçeli açıklaması “Bahçeli ve ekibi AK Parti’den daha fazla savunuyor…” | Son dakika haberleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir radyo programında yaptığı son dakika açıklamasında, ''Sayın Bahçeli ve ekibi 'Türkiye'nin geleceğini Erdoğan sağlayacak tezini' AK Parti'den daha fazla savunuyor'' diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Best FM’den Ufuk Karcı’nın konuğu oldu. İç ve dış politika hakkında konuşan Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti’ye yönelik ‘İpsiz sapsız’ sözünü terbiyesizlik olarak niteledi. Akşener, ”Bahçeli ve ekibi Türkiye’nin geleceğini Erdoğan sağlayacak tezini AK Parti’den daha fazla savunuyorlar” dedi.

Türkiye’nin Suriye politikasıyla ilgili de AKP’ye sert eleştirilerde bulundu. Akşener şöyle konuştu:

“ESAD KARDEŞİME DÖNÜŞ BAŞLADI”

Bugün ülkeyi yöneten arkadaşlar, ‘monşerler’ diye bir tanım yapıp, monşerleri attı. Bilgisiz bir grubu başa getirdi. Biz Ortadoğu’nun kanun yapıcısı haline geldik. ‘Osmanlıcıyız’ diye geçiniyorlar keşke Fatih Sultan Mehmet’in medeniyet tasavvurunu bilselerdi, Abdülhamit’in bu bölgeyle ilgili çok ince hesaplanmış bakış açısını bilebilselerdi, zaten Atatürk’ü bilmedikleri için bugüne gelindi.

Kimse Ortadoğu’da abi falan olamaz. Şahsi dostluklar dış politikayı belirleyemez. Suriye’de Esad kardeşimdi, Esed oldu şimdi Esad kardeşime dönüşüyor. Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırdık öyle bir eziklik oldu. 4 milyon bizde Suriyeli göçmen var, 50 bin kişi de Kanada’da varmış.

Bu insanların hepsi yerlerinden yurtlarından edildi. Bu insanların çocukları 10 yıl sonra 4 milyon insanı entegre edecek hiçbir tavrınızda olmadığı için bu insanlar bu ülke için kriminal hale gelecektir. Ben Esed’in Esad’a dönmesine seviniyorum ama PYD’nin de devlete dönüşmesine çok üzülüyorum. Suriyeli insanların ülkelerine dönmelerini çok isterim ama bu bir kovma değildir.

Ben de göçmen bir ailenin çocuğuyum. İnsani çerçevede dünyayı da bu sistemin içine dahil ederek Suriyelilerin vatanlarına dönmesinin yolunu bulmak lazım. Türkiye an itibarıyla bu arkadaşlar sayesinde bir hendek ülke haline gelmiştir.