Severek evlendiği Şehriban’ı döverek öldürdüğü iddia edilen koca ile birlikte annesi ve babasının da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında dava açıldı. Öldürülen genç kadının telefondaki son sözleri aile boyu cinayeti aydınlattı

‘İzzet ne olur beni öldürme?’

Severek evlendiği Şehriban’ı döverek öldürdüğü iddia edilen koca ile birlikte annesi ve babasının da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında dava açıldı. Öldürülen genç kadının telefondaki son sözleri aile boyu cinayeti aydınlattı

Adana’da lise yıllarında tanışıp severek evlendiği eşi 21 yaşındaki Şehriban E.'ı döverek öldürdüğü iddia edilen 27 yaşındaki İzzet E. ile anne ve babasının da aralarında olduğu 5 kişi hakkında ,‘Eşi Kasten Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme ve bu suça iştirak' suçlarından dava açıldı. Katil zanlısı kocanın ağırlaştırılmış müebbet, diğer aile yakını sanıkların ise 20'şer yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

Merkez Seyhan İlçesi’ne bağlı Sucuzade Mahallesi’nde eşinin ailesi ile birlikte oturan bir çocuk annesi Şehriban E., 5 Aralık 2016'da sokakta yarı baygın halde bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadın, doktorların tüm çabasına rağmen 2 gün sonra öldü. Cinayet Bürosu ekipleri, genç kadının eşi ve ailesi tarafından dövüldüğünü belirledi.

KOCASI TUTUKLANDI

Yapılan soruşturmada, Şehriban'ı döverek öldürdükleri iddiasıyla eşi İzzet, kayınbabası İsmail, kayınvalidesi Keziban, kayınbiraderi İbrahim E. ile akrabaları Nusret E. yakalanarak gözaltına alındı. İzzet E. tutuklanırken, ailenin diğer bireyleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DAVA AÇILDI

1 çocuk annesi Şehriban'ın öldürülmesiyle ilgili Cumhuriyet Savcısı soruşturmasını tamamlayarak öldürülen kadının kocası İzzet, kayınbabası, kayınvalidesi, kayınbiraderi ve bir akrabası hakkında ‘Eşi Kasten Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme ve bu suça iştirak' suçundan iddianame hazırlandı. Adana 6.Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame yapılan incelemenin ardından kabul edildi.

KAÇARAK EVLENDİLER

İddianamede, öldürülen Şehriban'ın eşi İzzet ile olay tarihinden yaklaşık 1,5 yıl kadar önce kaçarak evlendikleri, evliliklerinin ilk günlerinde aralarının iyi olduğu, daha sonraki günlerde ise geçimsizliklerinin başladığı belirtildi. Şehriban'ın evlendiğinde eşi İzzet, kayınbabası İsmail, kayınvalidesi Keziban ve İzzet’in kardeşleri ile birlikte yaşadığı ifade edilen iddianamede, evlilikten 1 ay sonra Şerhiban'ın eşi İzzet, kayınbabası, kayınvalidesi ve kayınbiraderi tarafından dövüldüğü, evden dışarı çıkartılmadığı ve tehdit edildiği belirtildi.

1 AY UZAKLAŞTIRMA VERİLDİ

Olaydan yaklaşık 1 ay kadar önce Şehriban’ın, ablası Yıldız’ı telefonla arayarak kayınbabasının, kayınvalidesinin ve İzzet’in kendisini döverek odaya kilitlediklerini, her yerinin ağrıdığını, ayakta duramadığını söylemesi üzerine Yıldız’ın polisi aradığı belirtilen iddianamede, eve gelen polislerin hepsini polis merkezine götürdükleri, İzzet ve ailesi için evden 1 ay uzaklaştırma karar verildiği, Şehriban’ın da kadın sığınma evine yerleştiği, 1 gün sonra Şehriban 5- 6 aylık olan oğlu İsmail’i de alarak İzmir ilinde oturan babasının yanına gittiği anlatıldı. 15 gün sonra Şehriban’ın eşi İzzet ile ayrı bir ev tutacağı vaadi ile barışıp bir araya geldikleri ifade edilen iddianamede, bir süre sonra Şehriban'ın tekrar dövüldüğü kaydedildi.

‘HAKKINIZI HELAL EDİN'

İddianamede, Şehriban'ın öldürülmeden önce ablası Yıldız Kurt ile yaptıkları telefon görüşmelerine de yer verildi. Abla Kurt'un, kardeşi ile yaptığı görüşmede, İzzet'in kardeşine tüfek çekerek ‘ailenle bir daha yoksa seni öldürürüm?' diyerek tehdit ettiği belirtilen iddianamede, Yıldız'ın daha sonra yaptığı aramada telefonunu açan ve konuşamayan Şehriban'ın “İzzet ne olur beni öldürme?' diye sesini duyduğunu evdeki seslere göre oda içinde 5-6 kişinin bulunduğunu Şehriban'ın ‘Hakkınızı helal edin' diye bağırdığını ve telefonu kapattığını söylediği belirtildi.

ÖLÜM NEDENİ: KAFA KIRIĞI

Ölü muayene tutanağında Şehriban'ın boyun her iki yan ve ön yüzde yaygın çok sayıda tırnak izi ile uyumlu abrazyonlar bulunduğu, otopsi tutanağına göre de ölümünün kafatası kaide kırığı ve boyun, omur tranvers proçes kırığı nedeniyle meydana geldiğinin bildirildiği belirtilen iddianamede, “Ayrıca otopsi sırasında nefes borusunda soluk alamamaya bağlı kızarıklıklar görüldüğü, bu durumda Şehriban’ın kafasına ve boynuna vurmak suretiyle, nefes almasını önlemek için de boyun kısmına bastırılarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürüldüğü belirlenmiştir” denildi.

Sanık İzzet E. dışındaki diğer sanıkların olaya iştiraklarını mahkemenin takdirine bırakan Savcı, İzzet E.'ın ağırlaştırılmış müebbet, diğer aile yakını sanıkların ise 20'şer yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.

‘EŞİMİ ÇOK SEVİYORDUM'

Sanıkların önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacağı belirtilirken katil zanlısı koca İzzet E.'ın tutuklandığı mahkemede yaptığı savunmasında, karısının öldürmek istemediğini ileri sürerek, ‘Çok seviyordum. 4 yıl arkadaşlık ettik. Sonra ailesinin başkasına vereceğini öğrenince kaçırdım. Benden 15 bin lira başlık parası aldılar. Ailesinde uyuşturucu satanlar vardı. Onlarla görüşmelerini istemiyordum. Olay günü de ablası Yıldız'ın evine gitmiş, arayıp eve çağırdım. Şehriban geldi, tartışmaya başladık. Onların kötü yola düşüreceğini söyledim, ‘ben o.. olursam, sen de d.. olursun’ diyerek beni tahrik etti. Ben de dövdüm. Ama böyle olmasını istemezdim, çok pişmanım’ dediği öğrenildi.