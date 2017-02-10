Kadınlar nasıl dövülür?

AKP’li belediyenin dağıttığı kitaba bak!

Şahinbey Belediyesi'nin yeni evlilere hediye ettiği kitapta ‘pes' dedirten ifadeler yer alıyor. Kadının dövülebileceğini yazan kitap, dayağın nasıl olacağını da ayrıntılı şekilde tarif ediyor.

GAZİANTEP'te AKP'li Şahinbey Belediyesi'nin yeni evlenenlere dağıttığı ‘Aile Saadeti' adlı kitapta skandal ifadeler yer alıyor. Odatv'den Barış Terkoğlu'nun haberine göre, kitapta, “haddini aşmış kadını ıslah etmek için önce öğüt verilmesi, ardından yatakların ayrılması, yine sonuç alınamazsa usulüne uygun olarak dövülmesi” tavsiye ediliyor. Kitap, dayak sırasında “sopa, demir gibi tehlikeli bir alet kullanılmaması”; “yüze, göze, kafaya, karın boşluğuna, edep yerine vurulmaması” ve “hiçbir organa zarar verilmemesi” uyarısı da yapıyor.