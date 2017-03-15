Kedi köyündeki ölümler hayvanseverleri karşı karşıya getirdi

Antalya'da kurulan kedi köyünde gömülü 4 köpek ve 4 kedi ölüsünün bulunması hayvanseverleri karşı karşıya getirdi. İki farklı grup birbirleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul’dayken izlediği ‘Mandıra Filozofu’ filminden etkilenerek Antalya’ya yerleşen Mehmet ve Müjgan Orhan çifti, Antalya Sokak Hayvanları Koruma Derneği’ni (ASKODER) kurdu. Çift sonrasında Doyran’da kiraladıkları bir arazide kedi köyü kurdu. Burada sokak hayvanlarını beslemeye başlayan çift kedi şehri kurmaya karar verince, kedileri de buradan taşıyarak buraya yerleştirdi. Ancak Antalya’da sokak hayvanları alanında faaliyet gösteren Candostları Koruma Derneği üyeleri, son dönemde sosyal medya ortamında ASKODER’in köpeklerden hiç bahsetmediğini fark ettiklerini söyledi. Köpeklerini bu köye bırakanlara ulaştıklarını belirten Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, “Bu köpeklerin sahiplerinden köpeklerin kedi şehrine taşınması için para talep edilmiş. Para vermeyince köpekler kedi köyünde bırakılmış” dedi.

ÇÖPTE YARALI KÖPEK BULUNDU

Yanık, kedi köyü arazisi sahibinin taşınan Mehmet Orhan’ın kedileri götürdüğünü, ancak köpekleri arazisinde bıraktığını anlattığını belirterek, şöyle konuştu: “Arazi sahibi, Mehmet Orhan’ın bir haftadır hiç uğramadığını, kalan hayvanların açlık, hastalıktan öldüğünü ve bir köpeği de çöpe attığını belirtti. Çöpe baktığımızda inanılmaz bir görüntü ile karşılaştık ve hasta köpeği ölüme terk ettiğini fark ettik. Köpeği arazi sahibinin aracı ile bakım evine götürdük. Arazi sahibi bir haftadır orada olduklarını, hayvanları doyurmaya çalıştıklarını ancak yeterli olamadıklarını anlattı. Köpeklerin açlıktan kedileri yemiş olabileceğini anlattı.”

5 KÖPEK AYNI ANDA NASIL ÖLÜR?

Yaralı köpeğin tedavisi barınakta yapıldığı sırada Mehmet Orhan’ın saldırısına uğradığını iddia eden Arife Yanık, kedi köyünde tekrar yaptıkları araştırmada, gömülü 4 köpek ile 4 kedi bulduklarını söyledi. Yanık, “Manzara dehşet vericiydi. 4 sağlıklı köpek aynı anda nasıl ölmüştü? Jandarma ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk” dedi. Ölü hayvanlar, belediye ekiplerince gömülmek üzere daha uygun bir yere taşındı.

İDDİALARI YALANLADI

ASKODER Başkanı Mehmet Orhan ise ölü bulunan köpeklerin Acar Özlem’e ait olduğunu, hayvanları geçici süre ile kedi köyüne bıraktığını söyledi. Orhan, şöyle dedi: “Kedi şehrine taşınacağımız için Acar Özlem’in bu köpekleri almasını istedik, ama kendisi bir türlü gelip almadı. Köpekleri kedi köyüne götüremedik. Köpekleri arazi sahibinin oğlu zehirlemiş olabilir. Çünkü kendisi burada keçi beslemek istediğini ve köpeklerin burada olmasını istemediğini bize anlatmıştı. Candostları Koruma Derneği bize iftira atıyor. Biz birçok şeyden vazgeçip bu hayvanları beslemeye çalışıyoruz.”

DAHA ÖNCE DE ŞİKAYETLER OLMUŞTU

Bölge yakınlarında yaşayan bazı hayvanseverler benzer durumların yaşandığını daha önce de belirmişti. Kedi ve köpek ölümlerinin ASKODER’de bir kaç ay önce görüldüğünü ve kurucuların durumu üstlenmekten kaçındığını belirten bir hayvansever, “Ben oraya kedileri ziyaret etmek için gittiğimde su kaplarının boş olduğunu gördüm, hayvanlara yeteri kadar yemek ve su verilmiyordu. Ayrıca orada bulunduğum sırada yaralı kediler getirildi ve Müjgan Orhan herhangi bir müdahalede bulunmadan yaralı kedileri köpeklerin de bulunduğu açık alana bıraktı. Yardımcı olmak istediğimde ise beni bölgeden uzaklaştırdılar. Ben bu kişilerin hayvanseverlikten çok, bağış toplamak amacıyla bu kedi köyünü kurduklarını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.