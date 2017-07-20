Kendisini demirlere astı!

Konya'da psikolojik sorunları olduğu ve uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 25yaşındaki Musa Tayfur Sağlam, işyerinde kendisini demirlere asarak intihar etti.

Olay, merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Sahibata Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ve uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen Musa Tayfur Sağlam, dün gece saatlerinde evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Bir süre sonra işyerine gelen baba Mustafa Sağlam oğlunu demirlere iple asılı halde buldu. Babanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Sağlam’ın öldüğünü tespit etti. Musa Tayfur Sağlam’ın cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Soruşturma sürüyor. DHA