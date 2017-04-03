Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimidir

CHP lideri Kılıçdaroğlu TV yöneticileri ile görüştü. Kılıçdaroğlu toplantıda gündemi değiştirecek sorular sordu. Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'un kontrollü bir darbe girişimi olduğunu iddia etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu TV yöneticileri ile görüştü. Kılıçdaroğlu toplantıda gündemi değiştirecek sorular sordu. Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'un kontrollü bir darbe girişimi olduğunu iddia etti.

Kılıçdaroğlu’nun soru ve açıklamalarından satır başları:

Adil Öksüz’e GPS cihazını kim ithal etti? Bylockçu vekiller açıklansın. AKP’de 120-180 arasında Bylock kullanan var. 15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimidir. Saat 21.00’de darbe mi olurdu, biliyorlardı. isteyi gizliyorsanız gerçek anlamda Başbakan değilsiniz. FETÖ ile gerçekten mücadele etmiyorsunuz. FETÖ’cüler arasında bize yakın bize uzak diye ayrım yapmadan listeleri açıklayın. ByLock’çu vekillerin açıklanmaması ‘kontrollü darbe' tezini güçlendiriyor.

Referandum kampanyaları eşit şartlarda yapılmadı. Hayır çıkarsa erken seçim ihtimali görmüyorum. Seçim barajı

çalışmalarımızı Hükümete verdik, cevap bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı metninde aynı, aynı yemini edecek. Ama uygulaması farklı olacak. Bu nasıl olacak.

Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğünü savunuyoruz.

ONLAR SORDU BEN YANITLADIM

Swissotel’de gerçekleştirilen toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Başkan Yardımcıları Yasemin Öney Cankurtaran ve Erdoğan Toprak ile İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar eşlik etti. Toplantıya televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri, haber koordinatörleri, haber müdürleri ve yöneticileri katıldı. Kılıçdaroğlu, toplantı sonrasında yaptığı kısa açıklamada, “Medya dünyasıyla güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Onlar soru sordular, bende soruları büyük bir samimiyetle yanıtlamaya çalıştım. Konu ağırlıklı olarak referandumdu’ dedi.