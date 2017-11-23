Kılıçdaroğlu: İstediğimiz noktaya geldiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ambarlı Limanı'nda taşımacılık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye sorununu çzümü için yapılan toplantının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, “Şimdi bizim istediğimiz noktaya geldiler. Suriye’nin sorunu çözmek istiyorlar. Çözülürse mutlu oluruz. Üzerimize düşen ne varsa yaparız” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın Rıza Sarraf açıklamasının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, “Ne olursa olsun o dava görüşülmeden yorum yapmak doğru değil” diye konuştu.

DHA