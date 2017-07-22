#KıyafetimeKarışma Türkiye’nin bir numaralı gündemi oldu

Twitter'da #KıyafetimeKarışma hastag'ı ile bir araya gelen kadınlar, 29 Temmuz'daki eyleme çağırdı.

Kadın dernekleri bir araya gelerek “hayatın içindeyiz, ne giyeceğimize biz karar veririz” ifadeleriyle Twitter’da #KıyafetimeKarışma hastag’ı oluşturdu.

Kadınlar giysilerin tahrik ettiği bahanesiyle yapılan saldırılara Twitter’da tepki gösterdi.

Hastag kısa süre içinde Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti.



İstediği gibi giyinen kadın değil, istediği gibi giyinen kadına müdahale eden sapıktır. #KıyafetimeKarışma pic.twitter.com/JVv3SY9sEM — Ahmet Ümit (@baskomsernevzat) 22 Temmuz 2017

#KıyafetimeKarışma demek için 29 Temmuz’da 19.00’da Kadıköy Süreyya Operası önündeyiz. Sen varsan daha güçlüyüz! pic.twitter.com/q3Z4NCZavh — Kıyafetime Karışma (@kiyafetekarisma) 22 Temmuz 2017

Ayşegülün başı öne eğilmesin diye, Melisa sağlam hep dik dursun diye, Cananı kimse susturamasın diye #KıyafetimeKarışma sen varsan güçlüyüz pic.twitter.com/XPWjwqaWor — Fidan Ataselim (@fidanataselim) 22 Temmuz 2017