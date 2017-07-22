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#KıyafetimeKarışma Türkiye’nin bir numaralı gündemi oldu

Twitter'da #KıyafetimeKarışma hastag'ı ile bir araya gelen kadınlar, 29 Temmuz'daki eyleme çağırdı.

19:0622 Temmuz 2017
Gündem
#KıyafetimeKarışma Türkiye’nin bir numaralı gündemi oldu
Twitter'da #KıyafetimeKarışma hastag'ı ile bir araya gelen kadınlar, 29 Temmuz'daki eyleme çağırdı.

Kadın dernekleri bir araya gelerek “hayatın içindeyiz, ne giyeceğimize biz karar veririz” ifadeleriyle Twitter’da #KıyafetimeKarışma hastag’ı oluşturdu.

Kadınlar giysilerin tahrik ettiği bahanesiyle yapılan saldırılara Twitter’da tepki gösterdi.

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Hastag kısa süre içinde Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti.
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