Çeşme’nin güzel koylarında yasadışı olduğu öne sürülen inşaatlarıyla dikkat çeken Folkart Yapı şimdi de İzmir Konak’ta gökdelen dikecek. Gökdelenin, Kültürpark’ı içine alması tartışma yarattı

SÖZCÜ, iktidara yakın müteahhit Mesut Sancak'ın şirketi Folkart Yapı A.Ş.'nin Çeşme'de yasalara aykırı sürdürdüğü iddia edilen inşaatlarını gündeme getirmiş ve 2015 yılından bu yana takip etmişti. Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi de SÖZCÜ'nün, şirketin Çeşme'deki inşaatlarıyla ilgili haberleri için “yayın durdurma” kararı vermişti. Folkart A.Ş. şimdi de İzmir'in Konak İlçesi Basmane Semti'nde gökdelen dikmeye hazırlanıyor.

EN BÜYÜK GÖKDELEN OLACAK

Folkart A.Ş. Konak'ta, Enternasyonel İzmir Fuarı ve bitki örtüsü ile ünlü Kültürpark'ın bitişiğindeki, “Basmane Çukuru” diye adlandırılan arsayı geçen ocak ayında TMSF'den satın almıştı. Şirket, kentin merkezi noktasındaki bu alana iki ayrı bloktan oluşacak gökdelen inşa edeceğini açıkladı. Buna göre, gökdelenlerin büyük olanı 67 kat, diğeri ise 48 kattan oluşacak. Yapı içerisinde farklı büyüklüklerde 420 konut ve 40 adet bağımsız bölümden oluşan ticaret merkezi, yeşil alan, spor alanı, açık ve kapalı otopark alanı, havuz yapılacak. 450 milyon lira proje bedeli olan yapının 2020 yılında tamamlanması hedeflendi. Gökdelen projesi ile eş zamanlı olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark için hazırladığı proje de tepkileri ve tartışmaları daha da alevlendirdi. Folkart A.Ş. de gerçekleştirdiği lansmanda, inşa etmek istedikleri gökdeleni Kültürpark ile birlikte değerlendireceklerini açıkladı.

NADİDE YEŞİL ALANLARDAN BİRİ

İzmirliler, “Kültürpark Folkart'ın arka bahçesi olamaz” diyerek tepki gösterdi. Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer şöyle konuştu: “Folkart'ın yapmak istediği gökdelenin değerini, park üzerinden artırmayı amaçladıkları anlaşıldı. Böyle bir yapının Folkart'ın arka bahçesi olmasına karşıyız.” Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Arslan da “Kültürpark bu kentin nadide yeşil alanlarından biridir” dedi.