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Kut’ül Amare bu yıl unutuldu

Geçen yıl görkemli şekilde kutlanan Kut’ül Amare Zaferi, bu yıl unutuldu. 29 Nisan 2016’da “Zaferin 100’üncü yılı” nedeniyle ülkemizde ilk kez kutlama törenleri düzenlenmişti.

Ali Ekber ERTÜRK
02:572 Mayıs 2017
Gündem
Kut’ül Amare bu yıl unutuldu
Geçen yıl görkemli şekilde kutlanan Kut’ül Amare Zaferi, bu yıl unutuldu. 29 Nisan 2016’da “Zaferin 100’üncü yılı” nedeniyle ülkemizde ilk kez kutlama törenleri düzenlenmişti.

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in himayesinde düzenlenen törenler, 23 Nisan'la ilgili  programların iptal edilmesiyle birlikte “23 Nisan'a alternatif” olarak değerlendirilmişti. Kut'ül Amare Zaferi'nin 100'üncü yılında Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda kutlama töreni düzenlenmişti. Törene, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu olmak üzere, devletin zirvesi katılmıştı. Kut'ül Amare Zaferi için bu yıl yapılan kutlamalar ise sönük kaldı. Devletin zirvesinin katıldığı bir tören yapılmadı, kutlama mesajı da gelmedi.
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