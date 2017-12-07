Leipzig Beşiktaş maç özeti: Avrupa Kartalı rekorla döndü… İşte Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi gecesi özeti!

Leipzig Beşiktaş maçı Beşiktaş için sadece prestij mücadelesi olarak önem taşıyordu. Gece 22:45'te başlayan Beşiktaş Leipzig maçını birçok taraftar geç saatte ve şifreli kanalda olması sebebiyle izleyemedi. Leipzig Beşiktaş maç özeti bu sebeple Google üzerinde gecenin en çok aratılanları arasına girdi. Şampiyonlar Ligi maç özetileri ve Beşiktaş'ın maç özeti haberimizde...

Kartal galibiyete uçtu, yeni rekor geldi! Leipzig Beşiktaş maçı Türkiye’nin gurur duyacağı bir skorla tamamlandı, Beşiktaş deplasmanda 3 puanı 2-1’lik sonuçla kaptı. Leipzig Beşiktaş maçını merak edenler ise internet üzerinde maçın detaylarını ve Leipzig Beşiktaş maçının özetini araştırmaya başladı. Beşiktaş’ın bir önceki maçta turdan lider olarak çıkmayı garantilediği ve sadece prestij için çıkarak galip geldiği maçın özeti aşağıda…

LEİPZİG BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE

BEŞİKTAŞ’IN REKOR GECESİ!

Daha önce Şampiyonlar Ligi gruplarını lider tamamlamayı garantileyen ilk Türk ekibi olan Beşiktaş, RB Leipzig maçının ardından yeni unvanların da sahibi oldu.

Beşiktaş, G Grubu'nda 14 puan toplarken; grupları yenilgisiz tamamlayan ve en çok puan toplayan Türk takımı oldu.

Oynadığı 6 maçta rakip ağları 11 kez havalandıran Siyah Beyazlılar, gruplarda en çok gol atan Türk ekibi unvanını elde etti.

Grupta 4 galibiyet elde eden Beşiktaş, gruplarda en çok maç kazanan Türk takımı oldu.

İşte Beşiktaş'ın Türk spor kulüpleri arasında Avrupa'da kırmış olduğu yeni rekorlar…

-En çok gol atan

-En çok puan toplayan

-En çok galibiyet alan

-Grubu namağlup tamamlayan

-Grubu lider tamamlayan ilk Türk takımı oldu.

LEIPZIG’DEN SOSYAL MEDYADA TOLGA PAYLAŞIMI

Leipzig İngilizce Twitter hesabından Tolga Zengin'n kurtarışlarıyla ilgili paylaşımlarda bulundu.Paylaşımlarda siyah beyazlı kaleci için ‘ahtapot’ ve ‘duvar’ ifadeleri de kullanıldı.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GECENİN SONUÇLARI

Dün Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda oynanan 6. ve son hafta maçlarının ardından Manchester United, Basel, Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Roma, Chelsea, Juventus ve Barcelona, son 16 turuna kalmıştı. Bugün oynanan karşılaşmalar sonunda ise Beşiktaş, Porto, Liverpool, Sevilla, Manchester City, Shakhtar Donetsk, Tottenham ve Real Madrid bir üst tura yükseldi. Gruplarını 3'üncü sırada tamamlayan; CSKA Moskova, Celtic, Atletico Madrid, Sporting Lisbon, Spartak Moskova, Napoli, RB Leipzig ve Borussia Dortmund ise UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.

A GRUBU

Manchester United (İngiltere) – CSKA Moskova (Rusya): 2-1

Benfica (Portekiz) – Basel (İsviçre): 0-2

B GRUBU

Celtic (İskoçya) – Anderlecht (Belçika): 0-1

Bayern Münih (Almanya) – Paris Saint-Germain (Fransa): 3-1

C GRUBU

Roma (İtalya) – Karabağ (Azerbaycan): 1-0

Chelsea (İngiltere) – Atletico Madrid (İspanya): 1-1

D GRUBU

Barcelona (İspanya) – Sporting Lisbon (Portekiz): 2-0

Olympiakos (Yunanistan) – Juventus (İtalya): 0-2

E GRUBU

Liverpool (İngiltere) – Spartak Moskova (Rusya): 7-0

Maribor (Slovenya) – Sevilla (İspanya): 1-1

F GRUBU

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) – Manchester City (İngiltere): 2-1

Feyenoord (Hollanda) – Napoli (İtalya): 2-1

G GRUBU

Porto (Portekiz) – Monaco (Fransa): 5-2

Leipzig (Almanya) – Beşiktaş (Türkiye): 1-2

H GRUBU

Tottenham (İngiltere) – APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-0

Real Madrid (İspanya) – Borussia Dortmund (Almanya): 3-2