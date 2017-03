Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın tutuklanmasının ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. En kritik ayrıntı, Atilla'nın New York'a girişinde değil, Türkiye'ye dönmek üzere ayrılırken gözaltına alınması.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın tutuklanmasının ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. En kritik ayrıntı, Atilla'nın New York'a girişinde değil, Türkiye'ye dönmek üzere ayrılırken gözaltına alınması.

Savcılık ve FBI tarafından yapılan açıklamalara göre Atilla, 23 Mart’ta ABD’ye New York’tan girdi. New York’a girişinde FBI tarafından sorgulandı. Ancak bu sorgulama, sadece “kimlik bilgilerinin belirlenmesi” amacıyla yapıldı. Nitekim Atilla, kendisini JFK havaalanında sorgulayan FBI ajanına kartvizitini de verdi. Ardından Atilla’nın ülkeye giriş yapmasına izin verildi. Halkbank, Atilla’nın New York’a “resmi bir görev için gittiğini” açıkladı. Atilla, “resmi görevini tamamlayarak 28 Mart’ta Türkiye’ye hareket etmek için JFK havaalanına gittiğinde ise, uçağa binmeden hemen önce FBI tarafından gözaltına alındı.

GÖZALTI TALİMATINI BHARARA’NIN EN YAKIN YARDIMCISI VERDİ

Atilla’nın gözaltına alınmasına ilişkin talimatı, ABD Başkan Yardımcısı Donald Trump’ın görevden aldığı, Türkiye’nin “Reza Zarrab davasının savcısı” olarak tanıdığı Preet Bharara’nın en yakın çalışma arkadaşı, yardımcısı verdi. Bharara’nın görevden alınmasının ardından, Trump henüz onun yerine resmen bir Başsavcı atamadı. Bharara’nın yerine “vekaleten”, yardımcısı Joon H. Kim bakıyordu. Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla’nın gözaltına alınması talimatını da bizzat Kim verdi.

SUÇLAMALAR ÇOK VAHİM: İNSANİ YARDIM ADI ALTINDA İRAN’A AMBARGOYU DELDİLER

Atilla’nın neyle suçlandığına ilişkin açıklamayı New York Güney Bölge Başsavcı vekili Kim, beraberinde FBI New York Bölge Başkan Yardımcısı William F. Sweeney Jr ile yaptı.

Kim, Atilla’nın “Reza Zarrab’la birlikte, İran’a yönelik ABD yaptırımlarını delmesine yardımcı olmakla suçlandığını” açıkladı. Suçlamanın ayrıntılarını ise FBI yetkilisi açıkladı. Atilla’nın “insani yardım” ve “yiyecek” adı altında, sahte belgelerle İran’a ambargoyu delmekle suçlandığını söyleyen FBI yetkilisi Sweeney şöyle konuştu; “Bu davada bizim görevimiz, suçlanan kişinin yüklü miktarda parayı ABD Bankaları aracılığıyla, insanları doyurmak için insani yardım adı altında transfer ettiğini belgelemekti. Bu olayda, suçlanan kişiler Türk ulusal ve mali kurumlarını, mali işlemlerinin gerçek amaçlarını gizlemek için bilerek ve isteyerek kalkan olarak kullanmışlardır”.

50 YILLA YARGILANACAK

10 Nisan’da hakim karşısına çıkacak olan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla, toplamda 50 yıl hapis cezası ile yargılanacak. Attilla’nın suçlandığı ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçunun maksimum cezası 20 yıl. Bankaların dolandırılması suçunun cezası ise maksimum 30 yıl. Ancak iddianamede, iki suçlamanın toplam cezasının 50 yıl olmasına rağmen, ne kadar ceza verileceğine mahkemenin karar vereceği de ifade edildi.

