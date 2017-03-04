Melih Gökçek’in kanalı Beyaz TV’de şehitlere ‘Kömür’ benzetmesi!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Beyaz TV’de Latif Şimşek’in ‘Dinamit’ programına konuk oldu. Gökçek, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekatçılar için, ‘Atılan bir bomba ile orada 52 kardeşimiz kömür oldu’ dedi.
Gökçek’in ‘kömür oldu’ ifadesi haberin görüntüleri yayınlanırken de ’52 Özel Harekatçı Kömür Oldular’ KJ’si (alt yazı) ile verildi.
Bu şehitlerimizin anası, babası, eşi, çocuğu kahroldu bu gece… Yazıklar olsun… #BeyazTvKapatılsın
— Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 3 Mart 2017
Şehit polislerin görüntülerini yayınlayıp ”52 özel harekatçı kömür oldu” diye bir yazının açıklaması olamaz.#BeyazTvKapatılsın
— TürkDüşün (@DusunTurk) 4 Mart 2017
#BeyazTvKapatılsın G.dogu gazisinden protez bacağın parasini isteyenlerle şehide ‘kelle’, ‘kömür’ diyenler iki dunyada da kahrolun !!
— 35 (@erusemm) 4 Mart 2017
Kömür olan 52 vatan evladı değil, Sizin kalpleriniz ve beyinlerinizdir..52 vatan evladı Türk Milletinin şehitleridir #BeyazTvKapatılsın pic.twitter.com/WGWQgF1ZYv
— cngzbyrz (@cengizky38) 4 Mart 2017
Melih Gökçek dün itibari ile Ak Partiye %2 oy kaybettirmiştir. Her zaman kömürle kandıramazsın Melih Bey #BeyazTvKapatılsın
— Onur YOĞURTÇUOĞLU (@onryogurtcuoglu) 4 Mart 2017
Bu Bir suç Duyurusudur. Buna izin verilemez geregi yapilmasini istiyoruz @TC_Basbakan @adalet_bakanlik @TC_icisleri #BeyazTvKapatılsın pic.twitter.com/aGel47ZJCm
— Özbay ONBAŞI #MKA (@ONbasiozbay) 4 Mart 2017