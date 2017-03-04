Melih Gökçek’in kanalı Beyaz TV’de şehitlere ‘Kömür’ benzetmesi!

Beyaz TV'de yayınlanan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in konuk olarak katıldığı Dinamit adlı programda, şehit özel harekatçılar için "kömür oldular" ifadesi kullanıldı.

Beyaz TV'de yayınlanan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in konuk olarak katıldığı Dinamit adlı programda, şehit özel harekatçılar için "kömür oldular" ifadesi kullanıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Beyaz TV’de Latif Şimşek’in ‘Dinamit’ programına konuk oldu. Gökçek, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekatçılar için, ‘Atılan bir bomba ile orada 52 kardeşimiz kömür oldu’ dedi.

Gökçek’in ‘kömür oldu’ ifadesi haberin görüntüleri yayınlanırken de ’52 Özel Harekatçı Kömür Oldular’ KJ’si (alt yazı) ile verildi.

Bu şehitlerimizin anası, babası, eşi, çocuğu kahroldu bu gece… Yazıklar olsun… #BeyazTvKapatılsın — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 3 Mart 2017

Şehit polislerin görüntülerini yayınlayıp ”52 özel harekatçı kömür oldu” diye bir yazının açıklaması olamaz.#BeyazTvKapatılsın — TürkDüşün (@DusunTurk) 4 Mart 2017

#BeyazTvKapatılsın G.dogu gazisinden protez bacağın parasini isteyenlerle şehide ‘kelle’, ‘kömür’ diyenler iki dunyada da kahrolun !! — 35 (@erusemm) 4 Mart 2017

Kömür olan 52 vatan evladı değil, Sizin kalpleriniz ve beyinlerinizdir..52 vatan evladı Türk Milletinin şehitleridir #BeyazTvKapatılsın pic.twitter.com/WGWQgF1ZYv — cngzbyrz (@cengizky38) 4 Mart 2017