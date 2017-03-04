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Melih Gökçek’in kanalı Beyaz TV’de şehitlere ‘Kömür’ benzetmesi!

Beyaz TV'de yayınlanan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in konuk olarak katıldığı Dinamit adlı programda, şehit özel harekatçılar için "kömür oldular" ifadesi kullanıldı.
13:064 Mart 2017
Gündem
Melih Gökçek’in kanalı Beyaz TV’de şehitlere ‘Kömür’ benzetmesi!
Beyaz TV'de yayınlanan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in konuk olarak katıldığı Dinamit adlı programda, şehit özel harekatçılar için "kömür oldular" ifadesi kullanıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Beyaz TV’de Latif Şimşek’in ‘Dinamit’ programına konuk oldu. Gökçek, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekatçılar için, ‘Atılan bir bomba ile orada 52 kardeşimiz kömür oldu’ dedi.

Gökçek’in ‘kömür oldu’ ifadesi haberin görüntüleri yayınlanırken de ’52 Özel Harekatçı Kömür Oldular’ KJ’si (alt yazı) ile verildi.

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