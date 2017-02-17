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Meral Akşener öncülük yaptı hızla yayılıyor

MHP’nin muhalif ismi Meral Akşener’in, eline yaktığı ‘ayyıldızlı kına’ kadınlara ilham verdi. Sosyal medyada, “Kınalı eller ‘HAYIR’ diyor” kampanyası başlatıldı. Bir günde yüzlerce fotoğraf paylaşıldı...
07:1217 Şubat 2017
Gündem
Meral Akşener öncülük yaptı hızla yayılıyor
MHP’nin muhalif ismi Meral Akşener’in, eline yaktığı ‘ayyıldızlı kına’ kadınlara ilham verdi. Sosyal medyada, “Kınalı eller ‘HAYIR’ diyor” kampanyası başlatıldı. Bir günde yüzlerce fotoğraf paylaşıldı...

Meral Akşener'in eline kınayla Türk Bayrağı yaparak başlattığı hareket sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Yüzlerce kadın Akşener'e destek verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli ile genel başkan adaylarından Meral Akşener arasındaki “kına” polemiği sosyal medyada yeni bir akım başlattı.

Bahçeli, Akşener'in Çanakkale'de geçtiğimiz günlerde toplantı yapacağı otelin elektrikleri kesmesi üzerine cep telefonu ışıkları altında gerçekleştirdiği halk buluşması için “Kimileri kalkıyor ışıksız otellerde gürültü çıkarıp, bitmiş ve tükenmişlikleriyle çaresizliğin ve çamurluğun limanına demir atıyor” demişti.

MHP lideri, Akşener'in başlattığı ele kınayla Türk Bayrağı yapma akımı için de “Bayrağı bugün ele çizen yarın yele verir” ifadelerini kullanmıştı.

Akşener de eline Türk Bayrağı kınası yapmış bir kadının fotoğrafını paylaşıp “Analar ülkemizde her daim kutup yıldızı olup, yol gösterici olmuşlardır” karşılığını vermişti. Bu paylaşım kısa sürede çığ gibi büyüdü ve “Kınalı eller hayır diyor” kampanyasına dönüştü.

Twitter'da her yaştan, her kesimden kadın ellerine kınayla Türk Bayrağı yaptı.

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Meral Akşener referandumda “Hayır” çalışmalarını Çanakkale'den başlatmış ve eline yaktığı kına ile “Dur yolcu” demişti.

 

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