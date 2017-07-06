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Meral Akşener’in lideri olacağı yeni parti ile ilgili flaş açıklama

MHP'den ihraç edilen Bağımsız Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Meral Akşener'in başkanlığında kurulacak yeni partide hiç bir ideolojik kaygılarının olmadığını açıkladı.

14:126 Temmuz 2017
Gündem
Meral Akşener’in lideri olacağı yeni parti ile ilgili flaş açıklama
MHP'den ihraç edilen Bağımsız Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Meral Akşener'in başkanlığında kurulacak yeni partide hiç bir ideolojik kaygılarının olmadığını açıkladı.

MHP’den ihraç edilen Bağımsız Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Meral Akşener’in başkanlığında kurulacak siyasi partide yer alacağını kaydederek “Sonbaharda Eylül Ekmi gibi şekillenmiş bariaz önce ete kemiğe bürünmüş milletin huzuruna gelecek. Hiç bir ideolojik kaygımız yok. Bu parti Türkiye’nin kurucu değerlerini kucaklayan ve olmazsa olmaz niteliklerini ve bizi biz yapan değerleri kucaklayan ne sağcı ne solcu merkezde bir parti olacak. Bütün sosyal kesimleri kucaklayacak. Bütün renklerin bir araya gelmesinde sorun olmayacak. Türk milleti de bu yeni partide lider yada genel başkan olarak Sayın Meral Akşener’ i görmektedir. Artık Türk milleti içinde bulunduğu durumdan muzdarip olan tüm kesimler hatta AKP’nin önemli bir kısmı yeni parti kurulmasını beklemektedir” dedi.

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Son güncelleme: 14:1306.07.2017
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