MHP grup toplantısı

MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. “Türkiye’nin ABD ile önümüzdeki Rakka operasyonu için ayrıntılı ve iki ayaklı bir planı paylaştığı anlaşılmaktadır. YPG’nin Rakka’ya doğudan girmesi, ÖSO’nun da kuzeyden güneye doğru ilerlemesi ABD’nin talepleri arasındadır” açıklamasında bulunan Bahçeli, “Türkiye’nin hiçbir şart altında terör örgütü YPG ile aynı çizgide olması düşünülemeyecektir. MGK’da ABD’yi kast ederek ‘Prensipte anlaşırsak Rakka’da doğrudan operasyona girmeyecek’ ifadesi konuya yeni bir boyut getirmiştir” iddiasında bulundu. Bahçeli olası bir Rakka operasyonunda İncirlik Üssü’nün harekat merkezi olarak düşünüldüğünü de dile getirdi.

Bahçeli’nin konuşmasının satırbaşları şöyle…

“MHP kaostan seçim yapan parti olmamıştır. Bizim sorumluluklarımız vardır. Bizim ecdadımıza karşı vefa ve sadakat borcumuz da bilinmektedir. Bizim gelecek nesillere şimdiden yapacaklarımız, yapmak zorunda olduğumuz görevler vardır. Türkiye Cumhuriyeti Anadolu coğrafyasında kahramanların fedakarlıklarıyla kurulmuştur. Aynı zamanda bekası ve ebediliği şehitlerimizle tescillenmiştir. Türkiye’nin hak ve hukukundan taviz vermek asla onaylayamayacağımız bir çürümedir, böylesi bir şuursuzluk cehennemin diğer ismidir. Hiçbir bedhbahtın bize parmak sallamasına tahammül edemeyiz. MHP, her türlü kumpasa, her kirli oyuna rağmen diridir, dimdik ayaktadır. Direncimi kırmak isteyenler çok bekleyecektir. Kervan yağmacıları bir kez daha arkalarına bakmadan kaçacaktır. Hain ve işbirlikçiler bu davayı aşamayacak, Türk-İslam ülküsünü alt edemeyeceklerdir. Önümüze engel çıkarıyorlarmış yıkar geçeriz, ayağımıza çelme takıyorlarmış üzerinden atlarız, karşımıza saf saf dizilip hareketimizi durduracaklarmış alayını yıkarız. Ahlakını tüketmiş, fikren tükenmiş kim ya da kimler varsa bizimle boy ölçüşemez, bizimle aşık atamaz.

Türkiye tarihi temellerinden kopmadan, milli yeminlerden ayrılmadan, yenilenen sistem yapısıyla devamı şarttır. Mazisi asırlara dayanan ve muhtaç olunan uzlaşma, kucaklaşma ve dayanışma ruhuna ihtiyaç hasıl olmuştur. Bize dönük ahlaksız suçlamaların amacı da milli mutabakat zeminini çökertmektir. Türkiye düşmanları maşalarını, iplerini gevşeterek ortalığa salmıştır. Ne kadar hıyanet ehli varsa iştahla taarruzdadır. Sanıyorlar ki başaracaklar, sanıyorlar ki Türkiye’nin sırtını yere getirecekler. Bilmiyorlar ki bunların küfrü 80 milyon Türk vatandaşı başlarına geçirecektir.

Türkiye olağanüstü şart ve dönemdedir. El Bab sonuç vermiş, kentin büyük bölümünde kontrol sağlanmıştır. Türkiye’nin El Bab’da mevzi kazanımı, terörizmi odağında etkisiz hale getirmesi bakımından önemlidir. Rakka operasyonu sıradadır. Konuyla ilgili görüşmeler yoğunlaşmıştır. İddia odur ki, İncirlik’in seçilmesi Rakka operasyonun harekat merkezi olarak kullanılması düşünülmektedir. Türkiye’nin ABD ile Rakka operasyonu ile iki ayaklı taslak plan paylaşıldığı anlaşılmaktadır. ÖSO’nun Tel Abyad’dan girip Rakka’ya yönelmesidir. İkinci olarak da El Bab’da Menbiç ve buradan Rakka’ya harekettir. Burada zorlu coğrafi şartlar bilinen gerçektir. YPG’nin doğudan bağımsız girmesi, ÖSO’nun da kuzeyden güneye ilerlemesi ABD’nin talepleri arasındadır. Türkiye hiçbir şart altında terör örgütü YPG/PYD ile aynı çizgide olması düşünülemeyecektir. Başbakan’ın MGK’da ‘Prensipte anlaşırsak doğrudan operasyona girmeyeceğiz. Taktik, destek vereceğiz. ÖSO önde biz arkada olacağız’ ifadeleri yeni bir boyut getirmiştir. Gerekirse Rakka’ya milli kudret yıldırım gibi inmelidir. Mesele Türkiye’nin savunmasıdır. Rusya ve İran’ın izleyeceği politikalar da titizlikle izlenmeli, işbirliği ve diyalog kanalları açık tutulmalırıdır. Rusya’nın PYD’ye kucak açması dikkatlerimizden kaçmamaktadır. Moskova’daki bölücülük konfrenansına HDP’den de katılımlar olması bizim için ihanettir. Astana ve Cenevre süreçlerine sekte vurulması konusunda Rusya’nın heves içinde olması bizim için iyi okunmayacaktır.

Ortadoğu yanarken ülkemiz hiç rahat değildir. FETÖ iblisinin 15 Temmuz darbe kalkışmasının tamiratı arzulanan seviyede değildir. Milli hafızalardan çıkmayacak bu temmuz akşamı, Türk milletinin esarete diz çöktürülmesi planlanmıştır. TBMM bombalanmış, millet kurşulanmış, 248 vatan evladı da şehadet şerbetinden içmiştir.