Bahçeli grup toplantısında konuştu

Bahçeli'den Sözde Kürdistan Bayrağı eleştirisi: Skandaldır, aymazlıktır, rezalettir. Bu sözde bayrağın dalgalanmasına kim izin vermiştir. Önü arkası düşünülmüş bir komplonun mu bir parçasıdır?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasının başında 15 Temmuz hain darbe girişimine değinen Bahçeli “Cumhuriyet tarihimizde demokrasi bir çok defa kesintiye uğramıştır, askeri darbeler Türkiye’ye on yılları kaybettirmekle kalmamış, tarihin gerisine de düşürmüştür. 141 yıldır yönetim ve iktidara musallat olmuş darbeci bir mantıkla karşı karşıya olduğumuz açıktır. Vatan toprakları namusumuza emanettir. Milli varlığımızı kıskananlar yine hesap yapmakta, yeni senaryolar yazmaktadır. Bu vatanda fazlasıyla silahlı ve kanun dışı hareketler görülmüştür. Artık buna son nokta konulmalıdır. Darbe varsa demokrasi yoktur. Demokrasiye sahip çıkmak hepimiz için kaçınılmaz bir sorumsuzluktur” dedi.

HÜRRİYET’İN HABERİNE VE TSK’YA YAPILAN ELEŞTİRİLERE TEPKİ

Hürriyet gazetesinin “Karargah rahatsız” başlıklı haberiyle başlayan tartışmalara da değinen Bahçeli “TSK’nın anlamsız ve sığ tartışmaların içerisine çekilmesine yanlıştır” dedi. Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü “Hürriyet gazetesi 7 eleştiri 7 yanıt başlığıyla yaptığı haber tartışmaların seyrini değiştirmiştir. 15 Temmuz’daki tavrı ile dikkat çeken bir bayan gazetecinin şimdilerde yaptığı haberden dolayı suçlanması tuhaf bir çelişki ve çarpıklıktır. Doğru olan TSK’nın rahatsız olduğu konuları silsile yolu ile iletmesidir. (Haberle) Son zamanlarda Genelkurmay Başkanı ile ilgili bazı eleştirilere karargahın nasıl baktığı ortaya çıkmıştır.” dedi.

“DEVLET BİZİMDİR HÜKÜMET BİZİMDİR”

TSK’nın söz konusu eleştirilerle yıpratıldığını belirten Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü “Çözümsüzlüğün nedeni nedir? TSK’nın imkan ve kanallarla savunmaya geçmesi neden çok görülmektedir. Medya üzerinden başlatılan karalama kampanyası doğru mudur? Başörtüsü yasağı kaldırılacaksa niye Genelkurmay’ın görüşü alınmaz? Bizim de sorularımız vardır ama bunun ne yeri ne zamanıdır. Huzur kaçarsa tutamayız, istikrar giderse geri getiremeyiz. Ne yapalım çatışıp, çürüyelim mi, kucaklaşıp kardeşçe mi yürüyelim. FETÖ, PKK, DAEŞ, PYD/YPG hazır kıta infaz mangalarını Türkiye’ye yöneltmişken iç sorunlar gaflettir. Asker bizimdir, devlet bizimdir, hükümet bizimdir. Fitneye çanak tutan asla bizden değildir. Zarar ziyan büyüktür, Türkiye henüz yoğun bakımdan çıkamamıştır. Bunca patırtı gürültüye ne gerek vardır? Paylaşılmayan nedir? Geçmişten ders alınmadı mı? Milli uzlaşma, anlaşma her seviyede olması gerekirken, bu güvensizliğin gerçek manasını nasıl yorumlayalım? Devletteki çatlak sesler düşmanları sevindirecektir. Türkiye, ecdadımızın aziz şehitlerimizin mirası değil midir?”

YUNAN SAVUNMA BAKANI’NIN KARDAK SÖZLERİNE TEPKİ

Bahçeli, Yunanistan Dışişleri Bakanının yapmış olduğu Kardak açıklamasına ilişkin ise şunları söyledi: “Yunanistan Türkiye'nin milli hassasiyetleriyle oynamakta, işgal ettiği bazı Ege adalarında gövde gösterisi yapmaktadır. Yunanistan'ın yeni atanan Kara kuvvetleri Komutanı 19 Şubat'ta soluğu işgal edilen adalardan birisi olan Koyun Adasında almıştır. Bu çürümüş general, işgalci Yunan askerleriyle poz vermiştir. Yunan Dışişleri Bakanı, aba altında sopa gösterip, Türkiye'nin Kardak kayalıklarındaki faaliyetinin uluslar arası hukuka aykırı olduğunu, bundan sonra tolerans göstermeyeceklerini söylemiştir. Yunanistan, Balkan savaşlarında işgal edilmeyen, Lozan'da verilmeyen ada ve kayalıkları düşmanca ablukaya almıştır. Bu işgale şartsız son verilmeli, uluslar arası hukuka uygun davranmalıdır. Anlayamadığımız, Yunanistan'ın amaç ve hedefinin ne olduğudur. Eğer ki, tekrar denize dökülmeyi istiyor, kovalanmayı canı çekiyorsa buyursun, Türk milleti buna hazır ve buna bir kez daha yapacak imandadır.”

BARZANİ’NİN ZİYARETİ VE SÖZDE KÜRDİSTAN BAYRAĞI

Bahçeli haftasonu tartışmalara konu olan Barzani’nin Türkiye ziyaretine ilişkin ise “Ziyarette sözde Kürdistan bayrağı asılmıştır. Cumhurbaşkanı ya da Başbakan’ın Erbil’e ziyaretleri sırasında bir bayrağın Irak bayrağı ile birlikte asıldığı görültür. Aynı bayrağın eş tutulması skandaldır, aymazlıktır rezalettir. Bu sözde bayrağın dalgalanmasına kim izin vermiştir. Önü arkası düşünülmüş bir komplonun mu bir parçasıdır?” dedi. MHP lideri sözlerini şöyre sürdürdü “Bizim Barzani’nin bayrağını vatan semalarında, Başbakanlık odalarında görmeye tahammülümüz kesinlikle yoktur. Bu şahıs önce PKK’ya desteğinin ve şehitlerimizin hesabını vermeli, Türkiye’ye kurduğu tuzakların bedelini ödemelidir. Türk milletine kefen biçen bir çürümüşün, Türkiye’de bir şey yokmuş gibi ağırlanması milli gururu incitmiş, milli vicdanı sarsmış ve rahatsız etmiştir. Bizim de buna onayımız yoktur, tepkimiz şiddetli ve tavizsizdir. Ne olursa olsun; sonuna kadar devlet, sonsuza kadar millet, irade ve yeminimiz evet diyoruz”

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