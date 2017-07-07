Milli güreşçilere oyuncak bebek!

Ankara Sincan Kaymakamı, 8 milli güreşçiyi ağırladı. Ziyarette sporculara hediye olarak oyuncak bebek verdi. Bu durum ise büyük tepki topladı...

Milli güreşçilere verilen hediye şaşırttı. Ankara Sincan Kaymakamı Salim Demir, alanında başarılı olmuş 8 milli güreşçiyi makamında ağırladı. Ziyaret sırasında güreşçilere kutularda hediye dağıtıldı. Ancak hediyelerden oyuncak bebek çıktı. Oyuncak bebeği görünce şaşıran Türkiye Şampiyonu Milli güreşçi Mehmet Uzunosmanoğlu, duruma Facebook'ta tepki gösterdi. Uzunosmanoğlu, “Çabalarımızın karşılığı olarak verilen hediyelerimizi gördüğümde spora verilen değerin apaçık bittiğini, bizimle dalga geçildiğini hissettim. Yazıklar olsun” dedi.

İLETİYİ SİLDİ, ÖZÜR DİLEDİ

Ancak milli sporcu daha sonra bir özür mesajı yayınladı. İletide, “Sincan Kaymakamlığı'nca sporculara 1 saat, 3 kitap ve kardeşlerimize verilmek üzere oyuncak hediye edilmiştir” denildi.