Müftüden skandal sözler: Kız çocukları ergenlik çağında… | Son dakika haberleri

Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Narlıca Hz. Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde velilere yönelik verdiği konferansta, kız çocuklarının ergenlik çağında evlendirilmelerini istedi. Skandal açıklamada ' Buluğ çağı, İslâm âlimlerinin çoğunluğuna göre kızlarda 9-15, erkeklerde 12-15 yaşları arası olarak belirlenmiştir.' denildi. İşte müftünün o sözleri...

Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Narlıca Hz. Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde velilere yönelik verdiği konferansta, İslam'a göre, çocukların anne ve babaları üzerinde bazı hakları olduğunu kaydederek, bunlardan birinin de çocuğun ergenlik çağına eriştiğinde babası tarafından evlendirilmesi olduğunu bildirdi. Kavillioğlu kız çocuklarının 9-15 yaş arsında evlendirilebileceğini savundu.

‘İSLAM’A GÖRE ÇOCUKLAR…’ DİYE BAŞLADI

Müftü Kavillioğlu, İslam'a göre çocukların anne ve babaları üzerinde, ‘Güzel bir isim koymak', ‘İyi bir eğitim ve terbiye vermek', ‘Çocuklara güzel davranmak' ve ‘Evlilik çağına geldiğinde evlendirmek' gibi bir takım hakları olduğunu söyledi

Kavillioğlu, çocuğun evlilik çağı ile ilgili olarak, “Çocuğun, babası üzerindeki haklarından biri de, buluğ çağına erişince çocuğunu evlendirmesidir. Hem Kur'an-ı Kerim hem de Hz. Peygamber (s.a.v), gençlerin ve yetimlerin buluğ çağına erince evlendirilmelerini emretmektedir” açıklamasında bulundu. Buluğ çağı, İslâm âlimlerinin çoğunluğuna göre kızlarda 9-15, erkeklerde 12-15 yaşları arası olarak belirlenmiştir. Yalnız İmam-ı Azam Hazretleri, buluğ çağının sonu olarak kızlarda 17, erkeklerde ise 18 yaşını kabul eder” diyerek çocuk evliliklerine destek çıktı.