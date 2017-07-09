Muharrem İnce oğluna kız istedi

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin oğlu Salih Arda İnce evlilik için ilk adımı attı. Oğul İnce Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ın kızı Göknil Işıklar'la nişanlandı.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce oğlu Salih Arda İnce’ye dün akşam Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ın kızı Göknil Işıklar’ı istedi.

Genç çiftin söz yüzüklerini de takan Muharrem İnce, kız isteme merasimi sırasında ‘ilk kez kız istediğini’ belirterek CHP’li Başkan Özcan Işıklar’a Bu gelenekleri yerine getirmemiz gerek. Ben de hayatımda ilk defa kız isteyeceğim. Geleneklerimizde olduğu gibi dededen ya da babadan her ikisinin ortak izniyle Allah’ın emri Peygamberimizin kavliyle kızınız Göknil’le oğlum Salih’in evlenmeleri için sizden izin istemeye geldim.” dedi.

Özcan Işıklar da İnce’nin sözleri üzerine geleneklerin önemine vurgu yaparak ilk defa kız verdiğini söyledi. İsteme merasiminin ardından çifte söz yüzüklerini Muharrem İnce taktı. Özcan Işıklar’ın evinde gerçekleşen törene aile büyüklerinin yanı sıra İBB Meclis üyeleri Doruk Bulut ve Nadir Ataman da katıldı.