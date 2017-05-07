Mutluluk ve sağlık nasıl elde edilir

İstanbul’da üst üste 2 ayrı festivale konuşmacı olarak katılan Ertuğrul Akbay, her geçen yıl yaşlanacağına daha da gençleşmeyi nasıl başardığını anlattı... Bu konuda önemli bilgiler verdi

Nil SOYSAL

“Yaş 75 Yolun Yarısı” kitabıyla satış rekorları kıran “Genç kalmanın mucidi” duayen gazeteci-yazar Ertuğrul Akbay, bu hafta sonu üst üste konuşmacı olarak katıldığı iki festivalde de yoğun sevgi seli ile karşılandı. İlk olarak geçen cuma İstanbul Kongre Merkezi'ndeki 3. Mutlu İnsan Zihin, Ruh ve Beden Festivali'nde konuşan Akbay, “Hayatta her şeyi satın alabilirsiniz. Ama mutluluğu ve sağlığı satın alamazsınız” dedi ve şöyle devam etti: “Mutluluk tıpkı kristal bir vazo gibi kırılgandır. Mutluluğunuzu devamlı kılmak istiyorsanız, sağlığınıza dikkat edeceksiniz. Mutlu olmanın temelinde, inanç, tevekkül, bilinçli beslenme ve spor yatar. Ancak beslenmenin de yüzde yüz doğal ve katkısız gıda destekleriyle olması gerekir. Ben kendi adıma özel olarak ürettirdiğim yüzde yüz doğal ve katkısız Çörek Otu, Kabak Çekirdeği, Buğday Ruşeymi, Nar Çekirdeği, Keten Tohumu, Kişniş Yağı Kapsülleri ve Sakız Kabağı Proteini ile Buğday Ruşeymi Tozu sayesinde hem hiç hastalanmıyorum, hem de yaş alıp, yaşlanmamayı, hatta daha da gençleşmeyi başarıyorum.”

Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'nde gerçekleşen 37. Naturel Beden, Zihin ve Ruh Sağlığı Festivali'nde ise dün 5. kez okurlarıyla buluşan Akbay, genç kalmanın olmazsa olmaz 4 şartını; irade ve kendine güven, iyi bir uyku, bilinçli beslenme, bilinçli spor diye açıkladı.

AYRINTILAR FACEBOOK'TA

Akbay, “Bu dört şartı yerine getiren herkes, yaşlanmaya ‘Dur' deyip, genç kalabilir.

Daha fazla ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz benim Facebook sayfama girin. Orada benim nasıl beslenip, ne tür sporlar yaptığımı ayrıntılarıyla görüp okuyabilirsiniz” dedi.