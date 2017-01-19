TBMM kürsüsüne kendisi kelepçeleyen ve çıkan kavganın ardından CHP milletvekillerince kulise çıkarılan Nazlıaka ‘’Tartaklandım ama önemi yok, bu anayasa ile 80 milyon mağdur olacak’’ dedi. CHP milletvekilleri ve Nazlıaka, TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı’ya, AKP Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç’i şikayet ettiler. Polisler ‘kapalı oturum kararı alındı’ gerekçesiyle basın mensuplarını kulisten çıkarmaya çalıştı. Pavey ve Nazlıaka birbirlerine sarılarak destek oldu.

TBMM kürsüsüne kendisi kelepçeleyen ve çıkan kavganın ardından CHP milletvekillerince kulise çıkarılan Nazlıaka ‘’Tartaklandım ama önemi yok, bu anayasa ile 80 milyon mağdur olacak’’ dedi. CHP milletvekilleri ve Nazlıaka, TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı’ya, AKP Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç’i şikayet ettiler. Polisler ‘kapalı oturum kararı alındı’ gerekçesiyle basın mensuplarını kulisten çıkarmaya çalıştı. Pavey ve Nazlıaka birbirlerine sarılarak destek oldu.

Nazlıaka olaydan sonra TBMM'de bir açıklama yaptı. Kendisinin önce psikolojik olarak ikna edilmeye çalışıldığını belirten Nazlıaka, “Tartaklandım ama hiç önemi yok. Bir kişinin mağdur olması hiç önemli değil. 80 milyon mağdur oluyor ve şu anda Cumhuriyet elden gidiyor. Üzücü olan bana bu hareketi yapan AKP'nin kadın milletvekilleri'' dedi ve şunları söyledi:

‘'AKP'li kadın milletvekilleri dönüp önce şunu düşünsünler, Cumhuriyetten önce biz yoktuk. Nüfus sayımında bile sayılmıyorduk, oy verme yetkisine bile sahip değildik. Onları var eden onların bugün bu cumhuriyetin meclisinde olmasını sağlayan rejimi değiştirmek istiyorlar. Onun için iki kez isyan ediyorum. Zaten cumhuriyetin yıkılmasını protestoya yönelikti bu hareketim. Evet konuşma hakkı verilmedi bana bağımsız milletvekili olduğum için. Bu saatten sonra konuşmuşuz konuşmamışız kaç yazar. Ben bu eylemi MHP milletvekillerine seslenmek için yaptım. Umarım amacıma ulaşmışımdır. Eğer bir iki oy bile MHP'den düşük çıkarsa ben bunu büyük bir mutluluk olarak addedeceğim. Ama üzücü olan adına anayasa değişikliği denilen ama gerçekte rejim değişikliği olan bu yasa bire bir Meclis'in kapısına kilit vurmaktır. Ben de bunun için isyandayım. O yüzden kürsüye kilit vurarak tavrımı koymak istedim” dedi.

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HALKIN SESİYİZ

Nazlıaka, kendisine kürsüdeyken AKP'li vekillerin ‘halka gitmekten niye bu kadar korkuyorsun' diye sorduklarını kendisinin de “Biz zaten halkın sesi olduğumuz için buradayız. Halka gitmekten korkmuyoruz. Demokratik bir ortamda eşit koşullarda bir seçim süreci olmayacağını da gayet iyi biliyoruz. Bir taraf devletin ve medya gücünü kullanırken bizim diğer tarafta halka getirilmek istenen rejim değişikliğinin ne ifade ettiğini anlatmakta zorlanacağımızı düşünüyorum. O yüzden bu şekilde belki halkında biraz dikkatini çekmişimdir. Hırpalanmayı da aç kalmayı da susuz kalmayı da göze alarak bu eylemi başlattım” dediğini aktardı.

Bahçeli'nin ‘vicdanına seslenmeye çalıştığını' vurgulayan Nazlıaka, “Arkadan kim olduğunu bilmediğim biri beni sardı ve kollarımı tuttu. İlknur İnceöz, önce maymuncukla kelepçeyi açmaya çalıştı. Tutup fırlattım. Açamadı. Ancak kendisine tornavida verdiler. Mikrofonun üst kısmını çıkardı ve kelepçeyi çıkardı. O sırada ciddi bir arbede oldu. Kolumu çok sert çektiler, acı duydum. Bireysel yaşadığımız acıların hiçbir anlamı yok. Vatan elden gittikten sonra. Şov amaçlı yapılmış bir şey değil MHP milletvekillerine ulaşmak için yapıldı” dedi.

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PAVEY: BUNLAR AYAK İZLERİ

CHP'li Şafak Pavey ise ‘'AKP'li Enç, üstüne çıkmaya çalıştı, vurmaya kalktı ve sonra ittiler. Bize müdahale edince Meral Daniş Beştaş araya girdi. O sırada Pervin Buldan'a da tekme atılmış. Bu saldırı sadece anayasa geçtikten sonra yapılacakların ayak izlerini gösteriyor. Bu saldırının anlamı budur.