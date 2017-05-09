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Nur Cemaati’nden Hasan Akar, Atatürk’e küfür etti

TVNet'te yayınlanan "Derin Tarih" isimli programda Atatürk'e edilen hakaretler gündemdeki yerini korurken şimdi de Nur Cemaati'nin "Okuyucular" kolunun "hocalarından" Hasan Akar'ın Atatürk'e yönelik skandal ifadelerinin bulunduğu bir videosu sosyal medyada paylaşıldı.

10:299 Mayıs 2017
Gündem

Nur Cemaati'nden Hasan Akar, Atatürk'e küfür etti paylaşan: Sozcu
TVNet'te yayınlanan "Derin Tarih" isimli programda Atatürk'e edilen hakaretler gündemdeki yerini korurken şimdi de Nur Cemaati'nin "Okuyucular" kolunun "hocalarından" Hasan Akar'ın Atatürk'e yönelik skandal ifadelerinin bulunduğu bir videosu sosyal medyada paylaşıldı.

TVNet’te yayınlanan ‘Derin Tarih’ rezilliğinden sonra Bu kez de Nur cemaatinin ‘Okuyucular’ kolunun ‘hocalarından’ Hasan Akar’ın da Atatürk’e yönelik skandal ifadelerinin bulunduğu bir video sosyal medyada paylaşıldı. Hasan Akar, skandal videoda Mustafa Kemal Atatürk için “1938’de geberen p.ç” ve annesi Latife hanım için “Annesi resmi kayıtlarda genelevde çalışıyor” diyor. Hakaret ve küfürleri için “Merak etmeyin, 98’de faturasını ödedim” diyen Akar, Atatürk’ün “Ali Rıza efendi değil, ‘Abdüş’ denen bir adamın” oğlu olduğunu savunuyor.

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Son güncelleme: 10:4109.05.2017
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