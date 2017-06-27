Öksüz’le görüşen Başbakanlık Müşaviri’nden 5 yıldızlı yalan!

15 Temmuz gecesi darbecilerle ‘mücadele’ ettiğini söyleyen Müşavir Sarıkoca’nın o gece Antalya’da beş yıldızlı otelde olduğu ortaya çıktı

15 Temmuz gecesi darbecilerle ‘mücadele' ettiğini söyleyen Müşavir Sarıkoca'nın o gece Antalya'da beş yıldızlı otelde olduğu ortaya çıktı.

FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri imamı firari Adil Öksüz ile gözaltındayken görüşen ve Öksüz'e ayet okuyan Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca'nın yalanı ortaya çıktı. Nasıl mı? Anlatalım:

15 Temmuz darbe girişimini organize eden isimler arasında yer alan Adil Öksüz, 16 Temmuz'da Ankara'daki Akıncı Üssü'nde gözaltına alındı. Öksüz, 18 Temmuz'da sabaha karşı savcılığa sevk edildikten sonra tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarıldı. Öksüz, “sabit ikametgâh sahibi olması ve delilleri karartma imkânı olmaması” gerekçeleriyle serbest bırakıldı. İşin Adil Öksüz yanı böyleydi. Peki, Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Savcısı Ramazan Dinç'in hazırladığı 28 sanıklı iddianamede ne vardı?

İKİ AYRI OTELDEYMİŞ

28 sanıklı davada savcıya ifade veren tanıklar, polisler gözaltındakilere çok sert davranırken, Öksüz'ün rahat olduğunu, karakolda namaz kıldığını anlattı. Öksüz'ün FETÖ imamı olduğunu öğrenen polis memuru Serter Koçak ile 14 Temmuz günü 3 kez görüşen Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca, HTS kayıtlarına göre 15 Temmuz saat 22.23'te de Koçak'ı aradı. Bu sırada Sarıkoca Antalya'daki 5 yıldızlı Kaya Belek Otel'deydi. 23.22'deki bir diğer görüşmede ise telefonu Antalya Regnum Carya Golf Resort otelden sinyal verdi. Darbe girişimi olduğunu öğrenen Sarıkoca, Antalya'dan Ankara'ya doğru yola çıktı. Sarıkoca'nın 16 Temmuz 04.13'te Konya Seydişehir'de, saat 05.07'de Konya Selçuklu'da olduğu belirlendi. Saat 06.47'de ise telefonu Ankara Kazan'dan sinyal verdi. 11.34'te de Etimesgut'taki Göksu AVM'ye gitti. Sarıkoca, 16 Temmuz günü öğleden sonra Adil Öksüz'ün Jandarma karakolunda olduğu bilgisini polis Koçak'tan alınca da Kazan'a gitti ve 15.56'da buraya ulaştı. Karakolda Öksüz ile görüşen Sarıkoca iddianameye giren ifadesinde, Öksüz'e ayet okuduğunu da söyledi.

İSTANBUL'A GİTTİLER

İddianameye göre Başbakanlık Müşaviri sanık Ali İhsan Sarıkoca, Adil Öksüz mahkemece serbest bırakılınca İstanbul'a gitti. Aynı gün Öksüz de İstanbul'daydı. 17-25 Aralık sonrası, Bank Asya'ya 21 bin 900 lira yatıran Sarıkoca ile 27 şüpheli polis ve askerin hiçbiri tutuklanmadı. İkisi hariç görevlerine devam etmeleri de dikkat çekti.

İddianamede yer alan ifadesinde Ali İhsan Sarıcakoca, Adil Öksüz ile görüşmesiyle ilgili şunları anlattı: “Kazan Jandarma Karakolu'na saat 17:30-18:00 sıralarında vardım. Ben sabaha kadar darbecilerle uğraştım ve darbecilerin şehit ettiği insanlarımız ve onların yakınlarıyla ilgilendiğimden dolayı çok etkilendim, bu etkilenmemden dolayı yardımcı doçent ile görüşmek istedim ve kendisiyle görüşmeye başladığım bu kişinin daha sonradan Adil Öksüz olduğunu öğrendik.”