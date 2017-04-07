Özdil: Biz ve bizim gibi düşünenler sadece Yunanlıları denize dökmedi…

Duayen Gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası programına katılan SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil gündemle ilgili merak edilen konulara cevap verirken CHP'li Hüsnü Bozkurt'un sözlerinide yanlış anladıklarını açıkladı. Bu sözler üzerine iki resim gösterip yorum yapan usta yazar Özdil, "Biz ve bizim gibi düşünenler sadece Yunanlıları denize dökmedi" ifadelerini kullandı

Duayen Gazeteci Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası programının konuklarından Usta Yazar Yılmaz Özdil çok konuşulacak iki fotoğrafı canlı yayında göstererek, fotoğrafların hikayelerini anlattı. Yunan mangasının bir Kuvayi Milliye kahramanını direğe bağlayıp ateşe dizerken çekilen fotoğrafta bir Osmanlı subayının İngiliz subayı ile birlikte bu infaza nezaret etmesi izleyenlerin adeta kanını dondurdu.

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