PKK’nın kentlerde eylem planına TEM darbesi

İstanbul TEM Polisi, bölücü terör örgütü PKK'nın hain planına darbe vurdu. Kırsal bölgelerde eğitim verilen ve eylem için İstanbul'a göderilen 27 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM), bölücü terör örgütü PKK’nın kentlerde eylem yapmaları için bazı örgüt üyelerine eğitim verdiğini belirledi. Kırsal bölgelerde eğitim alan şüphelilerin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Araştırmalarda şüphelilerin terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Eylemler dışında örgüte eleman kazandırmak ve gençleri terörist yapmak için de çalışma yürüttükleri değerlendirldi. TEM ekiplerinin çalışmalarında 35 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon kararı alındı. TEM Operasyon Timi ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beyoğlu, Başakşehir, Sultanbeyli, Sancaktepe, Ümraniye, Beylikdüzü, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece ve Sultangazi'de eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda haklarında yakalama kararı olan şüphelilerden 27’si gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.