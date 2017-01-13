Reina’ya saldıran terörist çocuğuyla birlikte kaçmış!

İstanbul'da yılbaşı gecesi Reina'ya baskın düzenleyerek 39 kişiyi öldüren Özbek asıllı terörist Abdulgadir Masharipov’un eşi Maltepe’de bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.Yanında olan 1.5 yaşındaki kızı koruma altına alındı. Masharipov’un ise saldırıdan sonra yanına 4 yaşındaki oğlunu alarak kaçtığı ortaya çıktı.

İstanbul'da yılbaşı gecesi Reina'ya baskın düzenleyerek 39 kişiyi öldüren Özbek asıllı terörist Abdulgadir Masharipov’un eşi Maltepe’de bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.Yanında olan 1.5 yaşındaki kızı koruma altına alındı. Masharipov’un ise saldırıdan sonra yanına 4 yaşındaki oğlunu alarak kaçtığı ortaya çıktı.

İstanbul Ortaköy’deki eki ünlü gece kulubü Reina'da yılbaşı gecesi 39 kişinin öldürüldüğü terör saldırısının izini süren İstanbul Emniyeti, çok önemli bilgilere ulaştı. Hürriyet’ten Toygun Atilla’nın haberine gör; Özbek asıllı terörist Abdulgadir Masharipov 1.5 yaşındaki kızı, 4 yaşındaki oğlu ve eşiyle birlikte 2016'nın başında Konya'ya geldi. Masharipov ailesi, aralık ayının son günlerinde İstanbul Başakşehir'de bir ev kiraladı. Özbek asıllı terörist, 31 Aralık'ta akşam saatlerinde karısına, “Helalleşelim” diyerek evden ayrıldı. Masharipov, Reina katliamının ardından eşi ve çocuklarının getirildiği Zeytinburnu'ndaki eve döndü. Masharipov, buradan 4 yaşındaki oğlunu alarak kayıplara karıştı.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul polisi, çarşamba günü Maltepe'de bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda Masharipov'un eşi gözaltına alındı. Yanında 1.5 yaşındaki kızı da vardı. IŞİD üyesi terörist Masharipov'un eşi İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınırken, 1.5 yaşındaki kızı, koruma altına alındı. Masharipov'un eşi, polise verdiği ilk ifadesinde, saldırının olduğu geceyle ilgili olarak “Helalleştik ve evden çıktı” dedi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltına alınan Mashoripov'un eşinin verdiği bilgiler ışığında terör örgütü IŞİD’in İstanbul'daki hücreleri ve katliamda teröriste yardım ettiği düşünülen kişilere ulaşılmaya çalışılıyor.