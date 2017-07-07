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Saldırı hazırlığında olan terörist yakalandı

İstanbul TEM Polisi terör örgütü DHKP/C’ye yönelik operasyon düzenledi. Sansasyonel eylem hazırlığında olduğu iddia edilen bir hücreye düzenlenen baskında 4 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 1 Kaleşnikof ve 1 tabanca ele geçirildi.

Habip ATAM
18:557 Temmuz 2017
Gündem
Saldırı hazırlığında olan terörist yakalandı
İstanbul TEM Polisi terör örgütü DHKP/C’ye yönelik operasyon düzenledi. Sansasyonel eylem hazırlığında olduğu iddia edilen bir hücreye düzenlenen baskında 4 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 1 Kaleşnikof ve 1 tabanca ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü sol terör örgütü DHKP/C'nin eylem arayışında olduğunu belirledi. Araştırmalarda, bir çok suçtan kaydı bulunan örgüt üyesi B.E.'nin sansasyonel bir eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaşıldı. TEM ve İstihbarat birimleri B.E.'nin Esenyurt'ta bir adreste saklandığı anlaşıldı.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Adresi belirlenen şüphelinin yakalanması için operasyon kararı alındı. TEM operasyon timi ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri adrese baskın düzenledi. Adrese giren polisler B.E. ve aynı evdeki, F.B., Ö.Ç. ile A.İ.K.'yi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda ise 1 Kaleşnikof marka uzun namlulu otomatik silahla 1 tabanca ele geçirildi.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

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