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Şişli’de esrarengiz ölüm

Şişli'de temizlik işçileri, çöp konteynerinin yanına bırakılan bir bazanın içerisinde battaniyeye sarılı halde yabancı uyruklu bir erkek cesedi buldu.
05:296 Ocak 2017
Gündem
Şişli’de esrarengiz ölüm
Şişli'de temizlik işçileri, çöp konteynerinin yanına bırakılan bir bazanın içerisinde battaniyeye sarılı halde yabancı uyruklu bir erkek cesedi buldu.

Şişli Paşa Mahallesi Poyraz1 Sokakta saat 02.30 sıralarında Şişli Belediyesi temizlik işçileri çöp konteynerinin yanına bırakılmış bazanın içerisinde battaniyeye sarılı 35 yaşlarında yabancı uyruklu siyahi bir vatandaşa ait olduğu öğrenilen erkek cesedi buldu.

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Temizlik görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri baza içerisindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken,  ceset üzerinde yapılan incelemelerde vücudunda darp izine rastlandığı belirtildi. Ceset,  yapılan incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için  Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürülürken, polis ekipleri olayın cinayet olma ihtimali üzerinde duruyor. DHA

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