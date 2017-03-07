Son dakika… Bahçeli’den Sinan Oğan’a saldırı için çok konuşulacak yorum

Devlet Bahçeli'den "Sinan Oğan'a saldırı" yorumu: Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz.

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz cumartesi günü MHP’den ihracı istenen Sinan Oğan’a yönelik saldırı hakkında konuştu. Bahçeli grup toplantısı sonrası gazeteciler tarafından yöneltilen “Sinan Oğan’a yönelik bir saldırı oldu ne diyeceksiniz?” şeklindeki soruya “Neresini değerlendireyim. Bir kişi kürsüyü yıkıyor. Kimseye bir şey olmuyor. Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz. Anlaşıldı mı…” yanıtını verdi.

OĞAN’A SALDIRMIŞLARDI

Geçtiğimiz yıl Bahçeli’ye karşı genel başkan adaylığını açıklayan ve sonrasında MHP’den ihracı istenen Sinan Oğan, Cumartesi günü Bahçeşehir Üniversitesi’nde ‘Türkiye’nin Gündemi’ konulu konferansa katılmıştı.

Konuşması sırasında Oğan’ın üzerine bir kişi koşmuş ve kürsüyü devirmişti. Olaya ilişkin açıklama yapan Sinan Oğan, kendisine yönelik fiziksel bir saldırı olmadığını,

şahsın sadece kürsüyü devirdiğini belirtmişti. Saldırgan şahıs ise daha sonra gözaltına alınmıştı.