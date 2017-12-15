Son dakika haberi… Esenyurt Belediye Başkanı istifa etti

Esenyurt'un AKP'li Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu istifa etti. Kadıoğlu'nun sağlık sorunları yüzünden istifa ettiği açıklandı. Kadıoğlu'nun istifasına ilişkin ilk açıklama AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'den geldi. Eker açıklamada "Esenyurt Belediyesi ile ilgili tartışılan bir konu yok. Kendisi sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti. Yerine biri seçilir hizmet akışı devam eder" dedi.

2004 yılından beri Esenyurt Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan Necmi Kadıoğlu flaş bir kararla görevini bıraktı. Esenyurt Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada “Belediye Başkanımız Necmi Kadıoğlu kendi isteğiyle görevinden istifa etti” denildi. Kadıoğlu istifasında sağlık sorunlarını gerekçe gösterdi.

SAĞLIK SORUNLARI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde belediye başkanlığı görevine seçilip yaklaşık 13 yıl 8,5 aydır görevini aralıksız yürüten belediye başkanımız sayın Necmi Kadıoğlu bugün itibariyle kendi isteğiyle görevinden istifa etmiş, buna ilişkin yazılı talebini valilik makamına iletmiştir. Sayın belediye başkanımız son 3 yıldır muhtelif sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmektedir. Sorumlu olduğu ilçenin ve Esenyurt halkının ihtiyacı olan hizmetlerin üretilmesinde ve yerine getirilmesinde bu sağlık sorunlarının engel olmaya başlayacağı kaygısı ile böyle bir istifa kararı almış bulunmaktadır. Sayın belediye başkanımız seçildiği günden bugüne kadar Esenyurt ilçesine ve halkına olan duyarlılık sebebiyle almış olduğu bu kararı saygıyla karşılıyoruz”

AKBİL DAVASININ KİLİT İSMİ OLARAK İSİMLENDİRİLMİŞ, CUMHURİYET ÇIKIŞI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Necmi Kadıoğlu’nun ismi kamuoyunun gündemine hep sansasyonel tartışmaların içinde gelmişti. Kadıoğlu’nun geçtiğimiz yıl sarf ettiği “1923'te darbe yapıp Cumhuriyeti kurdular” sözleri uzun süre gündemi meşgul etmişti. Kadıoğlu’nun ismi ayrıca dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yargılandığı, AKBİL davasına ‘kilit isim’ olarak girmişti.

İSTİFANIN ARDINDAN AKP’DEN İLK TEPKİ

Kadıoğlu’nun istifasına ilişkin ilk değerlendirme AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdir Eker’den geldi. Eker katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada “Esenyurt Belediyesi ile ilgili tartışılan bir konu yok. Kendisi istifa etti, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Esenyurt Türkiye’nin en büyük ilçelerinden birisi.Yerine biri seçilir hizmet akışı devam eder” dedi.