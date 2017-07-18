Son dakika haberi… İstanbul’da 18 Temmuz afeti! İşte açıklamalar eşliğinde yağmur alarmında son durum…

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, sabah saat 08:30'u gösterdiğinde şiddetli yağışa dönüştü. Aralıksız bir saat şiddetli bir şekilde yağan yağmur kenti adeta felç etti. Yolları su bastı, metro ve metrobüs istasyonları sular altında kaldı. Neyse ki şu ana kadar can kaybı yaşanmadı. Meteoroloji verilerine göre; Temmuz ayının tamamında ortalama 32,5 kg yağış alan İstanbul'da sadece bugün, hem de günün ilk yarısında rekor miktarda yağmur yağdı. AKOM kırmızı alarm verdi. Başbakan "Bu bir afettir" yorumunda bulundu. İBB Başkanı Kadir Topbaş ise "Öğleden sonra daha ciddi yağmur beklenmekte. Endişemiz şu, toprak doyduğu için yağacak yağmur, çukur bölgelere inebilir. Daha hassasiyet gerekiyor" dedi. Ulaşımdaki 'yaralar' yavaş yavaş sarılıyor ancak 'yağışlar devam edecek' bilgisi kenti yönetenleri alarma geçirdi. İşte İstanbul'daki '18 Temmuz Yağmur Afeti'nden notlar...

İstanbul'da sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış kent trafiğini de felç etti. Özellikle Avrupa Yakası'nda E-5 karayolunda birçok araç sular altında kaldı.

İBB'nin verilerine göre bugün İstanbul'da metrekareye ortalama 80 kilogram yağmur düştü. Ara sokaklarda ise sürücüler araçlarını park ederek kendilerini güvenli yerlere attılar.

Otobüs duraklarında da çok sayıda vatandaş mahsur kaldı.

Silivri’de ise çok sayıda vatandaş konutlarında mahsur kaldı. Bölgede zodyak botlarıyla kurtarma operasyonu başlatıldı.

METROBÜS SULAR ALTINDA METRO İSTASYONLARINI DA SU BASTI

E-5 güzergâhından ilerleyen metrobüsler de su baskını nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle Zeytinburnu-Topkapı arasında oluşan su birikintisi metrobüs seferlerini aksattı. Atatürk Havalimanı-Yenikapı arasında çalışan metronun seferleri aksadı. Taksim-Hacıosman metro seferlerinde de aksamalar yaşandı. Avrasya Tüneli çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

“ÖZEL ARAÇLA ÇIKMAYIN”

İstanbul Valiliği sabah saat 10:03’te “Mümkünse vatandaşlar özel araçlarıyla trafiğe çıkmasın” uyarısında bulundu.

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32 YILLIK ‘REKOR’ KIRILDI!

İstanbul’da 1985 yılı Ekim ayının 16’ncı günü, 125.5 kg’lık yağışla, tüm zamanların “en yağışlı” günüydü.

Ancak bugün yağan yağmur, üstelik bir yaz ayında yağan yağmur bu miktarı geride bıraktı. DHA’nin meteorolojik ölçüm istasyonlarından derlediği bilgilere göre günün ilk yarısında Silivri’de metrekareye tam 128 kg. yağış düştü. İstanbul’un diğer semtlerine de rekor yağışlar düştü, aylık ortalamayı kat be kat geride bıraktı. İlçeler bazında yağış miktarları şu şekilde oluştu; Üsküdar 108 kg, Beykoz 85 kg, Sarıyer 80 kg.

VALİ VE BELEDiYE BAŞKANI DA ALARM VERDİ

İstanbul’daki aşırı yağışlara ilişkin İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş açıklamalarda ve uyarılarda bulundu. İstanbul Valisi Vasip Şahin, Saat 14.00’ten sonra tekrar yoğun bir yağış beklendiği uyarısında bulunarak, “Yağış akşam saatlerine kadar sürecek. Metro ve tramvay seferlerimizde aksama yok. Avrasya Tüneli dışındaki Yenikapı ve Samatya alt geçitlerindeki su birikintisi nedeniyle tek taraflı ulaşım durduruldu tedbiren. Avrasya Tüneli’nde tedbiren tek taraflı ulaşım durduruldu yoksa tünel ile ilgili bir sıkıntı yok. Saat 14.00’ten sonra tekrar yoğun bir yağış bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, akşam saatlerine kadar sürmesini tahmin ediyor” diye konuştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Normal yağışların çok üstünde bir yağış aldık. 1 saat içinde 65 kilogram doğu bölgelerde ve merkezde, batı bölgelerde 110 kilogram yağış düştü. Birkaç noktada ciddi bir alt geçit tıkanmaları oldu. Diğer noktalara müdahale edilerek çözüldüğünü söyleyebilirim. Yurttaşlarımızın da yardımcı olması lazım trafiğe çıkmama uyarılarına dikkat ederlerse daha rahat yaşam sürebiliriz. Tramvay ve metroda da bir iki noktada olan sorun giderildi” ifadelerini kullandı.

“DAHA CİDDİ YAĞMUR BEKLENMEKTE ENDİŞEMİZ TOPRAK SUYA DOYDU”

Topbaş, “Öğleden sonra daha ciddi yağmur beklenmekte. Endişemiz şu, toprak doyduğu için yağacak yağmur, çukur bölgelere inebilir. Daha hassasiyet gerekiyor” dedi. Ayamama Deresi’nde bir sorun olmadığını belirten Topbaş, “Geçmiş yıllarda Ayamama’da 1 saat içerisinde 80 kilogram metre kareydi. Burada aynı yağışı aldık ama Ayamama’da bir problem yok. 45 dakikada 65 kilogram ortalama olarak 80 kilogram demektir. Bu sıkıntı yaşanmadı. Hassasiyet gösterilerse hep birlikte bu sıkıntıyı aşarız” dedi. Topbaş, “Su basma seviyesinin altında inşa edilmiş konutlarda sıkıntı olmasın diye ekiplerimiz tarafından boşaltılmakta vatandaşlarımız, misafirhanelere veya otellere yerleştirilmekte” dedi.

“1194 ARAÇ VE 6 BİN 388 ELEMANIMIZ İLE DEVREDEYİZ”

Topbaş, “Şu anda arazide 6 bin 388 elemanımız var aktif olarak çalışan 1194 araç da Büyükşehir Belediyesi olarak devredeyiz. Dere taşkınlıkları yok. Tavukçu Deresi’nde bir miktar taşkınlık gördük. Merter’de, Unkapanı alt geçitte. Yenikapı’da oldu” dedi. Topbaş, “Buna benzer sıkıntı dünyanın pek çok kentinde yaşanmakta. Yıllar önce Londra’da metro istasyonunu sular, seller basmıştı. Bu normalin çok üstünde yağış geldi. Dikkatli olursak sıkıntıyı atlatırız” dedi. Başkan Topbaş, “Çok şükür bir can kaybı olmadı. Maddi hasarlar tespit edilerek telafi çalışmaları yapılacak. Geçmiş olsun daha büyük sıkıntı yaşamayacağız umarım” dedi.

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