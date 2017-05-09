55 yıldır şapka yapıyor

ERZURUM'un Oltu ilçesinde 55 yıldır şapka yapan 66 yaşındaki Mevlüt Dursun, “Mesleğimiz kaybolan meslekler sınıfında. Bizim yerimize bu mesleği devam ettirecek nesil yok' dedi.

Aslanpaşa Mahallesi Ziyabey Caddesi'nde yarım asırdan fazla süredir şapka dikerek geçimini sağlayan evli 4 çocuk,10 torun sahibi Mevlüt Dursun, şapka kültürünün giderek kaybolduğunu söyledi. 33 bin nufüslu ilçede tek başına şapka ürettiğini ve yaşının ilerlemesi nedeniyle bu işi bırakmak istediğini belirten Mevlüt Dursun, ancak bazı müşterilerinin ısrarları nedeniyle devam ettiğini söyledi. Mevlüt Dursun, 'İşler eskisi kadar iyi değil. Şapkaya rağbet olmadığı gibi bu işi devam ettirecek çırak da yok. Şapkaya meraklı müşterileriim var. Onların kafa ölçülerini alarak özel olarak dikiyorum. Diktiğim şapkalar sekiz köşe, düğmeli veya sivri şapkalar. Bunların fiyatı ise 15- 35 lira arasında değişiyor.'

Türkiye'de bir Gakkoş'un ve Dadaş'ın vazgeçilmez aksesuarı olan şapkayı yakın bir zaman içinde dikecek kimsenin kalmayacağından korktuklarını söyleyen müşterilerden Bilal Zengin, 'Şapkasız dışarı çıkmayız' dedi.

Aslanpaşa Mahalle Muhtarı Yasin Şahin de, ilçedeki şapka meraklılarının, Mevlüt Dursun'un işi bırakacağı korkusu ile yaşadığını söyledi

DHA