90 bin liralık saat çaldılar

İZMİR'in Konak İlçesinde, toptan saat satışı yapan Hasan Dinç'in işyerine müşteri gibi gelen hırsızlar, satın alacaklarını söyleyerek poşetlere doldurttukları 90 bin lira değerindeki saatleri çalıp kaçtı. Çok büyük zarar gördüğünü belirten Dinç, "Hırsızlar inşallah kısa sürede yakalanırlar" dedi.

Olay dün saat 08.00 sıralarında Çankaya semti 1363 Sokak'taki Yetkin İşhanı'nın 1'inci katındaki 105 numaradaki işyerinde meydana geldi. 30 yıldır toptan kol saati satışı yapan Hasan Dinç'i, Muğla'dan tanıdığı bir kişinin ismini vererek telefonla arayan kimliği belirsiz bir kişi, Düzce'de dükkanı bulunduğunu ve toptan saat alacağını söyledi. Sabah erkenden dükkanını açan Hasan Dinç'i arayan bu kişi, saatleri almaya geleceğini belirtti. Kimliği belirsiz bu kişi, yanındaki 3 kişiyle Dinç'in dükkanına geldi. Yaklaşık 50 bin lira tutan saatleri beğenip, poşetlere koydurttu. Peşin olarak da Dinç'e 4 bin lira para veren bu kişiler, kalanını senetle ödeyeceklerini söyledi. Hasan Dinç, bu teklifi kabul etmedi. Bunun üzerine bu kişilerle birlikte hareket eden 9 kişilik ayrı bir grup da dükkana gelip, 40 bin lira değerindeki saatleri poşetlere koydurttu.

İlk gelen gruptaki kişilerden ikisi Dinç'i dükkanın arka bölümüne götürüp oyalamaya başladı. Hepsi birlikte hareket ettikleri anlaşılan diğerleri ise, poşetler içinde bulunan toplam 90 bin liralık saatleri alıp kaçtı. Arka kısımda son poşeti dolduran Hasan Dinç, sesler kesilince ön tarafa geldi. Dinç, içeride kimsenin kalmadığını ve poşetlerin de götürüldüğünü görünce başından kaynar sular döküldü. Merdivenlerden aşağıya koşan Dinç, iş hanının girişinde seyyar satıcılık yapan esnafa poşetlerle çıkan kişilerin nereye doğru gittiğini sordu. Saatlerinin çalındığını anlayan, kimseyi de bulamayan Dinç, durumu polise bildirdi. Polis, işyerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, hırsızların iki ayrı yöne doğru gittiklerinin görüldüğü belirtildi. Polis, işyerinde parmak izi çalışması da yaptı. Ekipler, kimliği belirsiz hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Uzun yıllardır toptan saat satıcılığı yaptığını söyleyen Hasan Dinç, şöyle konuştu:

"Muğla'da daha önceden tanıdığım müşterimin damadı, toptan saat alacağını söyledi. Sabah dükkanı açınca yanında üç kişi ile birlikte geldi. 50 bin lira değerinde saatleri beğendi, poşete koydum. Peşin olarak 4 bin lira verdi, geri kalan ödemeyi senet ile yapacaklarını söylediler. Ben kabul etmedim. Kısa bir süre sonra aralıklarla dokuz kişi geldi. Bunlar da 40 bin lira tutan saatleri poşete koydurdu. Son poşeti koymak için arka kısma geçtim. İki kişi beni ön tarafa geçmemem için oyaladı. Bu iki kişi de tuvalete gedeceklerini söyleyip ayrıldı. Sesler kesilince ön tarafa geçtim. Ortada ne poşetler ne de gelenler vardı. Meğerse bunlar hepsi hırsızmış. İlk gelen kişiler saatleri Düzce'de satacaklarını söyledi. Benim her şeyim burada yatıyordu. Ne yapacağım şimdi Canım yandı. Varımı yokumu kaybettim. İnşallah bir an önce yakalanırlar. Ben yandım başkasının canını yakmasınlar."

DHA