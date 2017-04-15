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Adana Haberi: Adana'da referandum pankartlarına saldırı

Adana'da referandum pankartlarına saldırı

01:2515 Nisan 2017
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Adana'da referandum pankartlarına saldırı
Adana'da referandum pankartlarına saldırı

ADANA'da referanduma bir gün kala kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce cadde üzerindeki 'Evet' ve 'Hayır' pankartlarına kesici aletlerle zarar verildi.
Seyhan İlçesi'ndeki Atatürk, Ziyapaşa, Cevat Yurdakul ve Mücahitler caddelerinde asılı bulunan 'Evet' ve 'Hayır' pankartlarına, gece yarısı kimliği belirsiz kişilerce kesici aletlerle zarar verildi. Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadesine başvurup, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. 

DHA

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