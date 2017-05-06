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Adıyaman Haberi: Adıyaman'da dolandırıcılığa 2 tutuklama

Adıyaman'da dolandırıcılığa 2 tutuklama

20:156 Mayıs 2017
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Adıyaman'da dolandırıcılığa 2 tutuklama
Adıyaman'da dolandırıcılığa 2 tutuklama

ADIYAMAN'da, Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan sahte evraklarla kredi çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 2'si, tutuklandı.
Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan sahte evraklarla kredi çekip dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen Mehmet K., Emrah K., Ekrem Ç., Fahrettin A., Mehmet Hüseyin Y., Gökçe Y., Erol I., Mehmet Reşit K. ve Seliha A., dün polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Emrah K. ve Mehmet Hüseyin Y. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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