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Niğde Haberi: Av tüfeğini incelerken eşini yaraladı

Av tüfeğini incelerken eşini yaraladı

00:408 Nisan 2017
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Av tüfeğini incelerken eşini yaraladı
Av tüfeğini incelerken eşini yaraladı

NİĞDE'de 21 yaşındaki Burçin Y., evde eşi 25 yaşındaki Cevdet Y.'nin incelediği av tüfeğininin ateş alması sonucu yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde İlhanlı Mahallesi 92 Sokak'ta meydana geldi. Cevdet Y. evde av tüfeğini incelerken, yanlışlıkla tetiğe dokundu. Ateş alan silahtan çıkan saçmaların karın boşluğuna isabet ettiği Cevdet Y.'nin eşi Burçin Y. yaralandı. Eşi tarafından özel bir hastaneye götürülen  Burçin Y., ilk müdahalesinin ardından Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Burçin Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Cevdet Y. polis tarafından gözaltına alındı.

DHA

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